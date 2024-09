Dvojice zaměstnanců děčínského magistrátu vystupuje z vlaku v Dolním Žlebu krátce před osmou hodinou ranní. Na nástupišti už na ně čeká majitel penzionu, ve kterém bude v pátek a v sobotu volební místnost. „Tady jsou všechny potřebné materiály,“ ukazuje jeden ze zaměstnanců magistrátu do volební urny, ve druhé ruce drží pytel se sadami hlasovacích lístků. Jeho kolega pak přináší z vlaku zástěnu pro místo na úpravu hlasovacích lístků a nástěnku, na kterou se musí vyvěsit kromě jiného hlasovací lístky a případné změny nastalé po jejich tisku. „Snad to zvládneme. Byly návrhy, že se to může klidně o dva týdny posunout. Podle mne by se nic nestalo, kdyby se volby o čtrnáct dní posunuly,“ myslí si Milan Krauskopf, majitel penzionu, ve kterém se budou volby v Dolním Žlebu konat.

Převozem volebních materiálů vlakem ale železniční doprava související s volbami v Dolním Žlebu nekončí. V pátek pojede do Žlebu vlakem také volební komise, vyrazit by měla na cestu krátce před jednou hodinou po poledni. „Zpátky pak komisaře povezeme zvláštním pohotovostním vlakem, protože další běžný spoj jede po skončení prvního volebního dne ve 22 hodin až po půlnoci,“ vysvětluje mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Komisaři pak musí být opět ve volební místnosti v sobotu ráno nejpozději v osm hodin, opět je do Dolního Žlebu poveze běžná linka. Stejným způsobem by se pak měli vrátit do Děčína po skončení sčítání, s ohledem na velikost okrsku se nepředpokládá, že by mělo trvat do pozdních večerních hodin.

Překvapený z plného vlaku byl také průvodčí, který ranním spojem běžně jezdí. „Normálně tu v tuhle dobu jezdí jen jedna paní ze Správy železnic, běžný cestující žádný,“ kroutil udiveně hlavou nad nečekaně zaplněným vlakem, kterým kromě lidí z magistrátu jeli také novináři.

Kromě Dolního Žlebu zvažuje magistrát stejný způsob zavezení volební místnosti také v Prostředním Žlebu. „Rozhodnutí padne ve čtvrtek. Čekáme, zda opadne voda, která nyní znemožňuje cestu i do Prostředního Žlebu. Postup by pak byl stejný. Tedy navezení linkovým vlakem a v pátek večer cesta do Děčína pohotovostním vlakem,“ doplnil Luděk Stínil.

Zatopená silnice bude znamenat komplikace také pro voliče z Horního Žlebu. Tam sice volební místnost není, hlasovat chodí do Přípeře, pokud ale bude silnice pod vodou, i oni budou muset využít pro cestu do volební místnosti vlak.

