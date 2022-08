Zdroj: Deník „Přijeli policajti a řekli, že mají hlášku, že voda stoupne o metr. Tak jsme vzali metr, natáhli provázek a říkáme si, že to bude dobré. Vůbec to tak nebylo, stoupalo to daleko víc. Rozlilo se to až ke kolejím,“ vypráví Luboš Šírek u těchlovické kapličky, která je němým svědkem všech povodní od konce 17. století.

Ty poslední dvě velké jsou na ní vyznačené. Velká voda z roku 2013 čárou na bílé zdi. Na povodeň z roku 2002 ale samotná stavba kapličky nestačila. Bylo potřeba si ještě pomoci nastavením, na kterém je cedulka s letopisem. V Těchlovicích žije tento sedmdesátník Luboš Šírek od narození, takto velkou povodeň ale v obci na Labi zažil v roce 2002 poprvé, dříve se voda zastavovala mnohem níž.

Nářadí zrezivělo

Když voda stoupala dál, říkali někteří, že voda vystoupá až po střechu domu stojícího naproti kapličce. Proto se rozhodli, že nic nebudou vynášet do vyšších pater, jednoduše nebylo kam. Šírek měl v přízemí dílnu plnou nářadí. „Říkal jsem si, že to je železo, že se nemůže nic stát. Když voda opadla, dali jsme to osušit ven a během chvíle to bylo celé zrezlé. Ví bůh, co v té vodě bylo,“ přidává další zážitek Šírek. Nejvíce voda stoupala přes noc. Za světla se hladina zvedla jen o pár desítek centimetrů, v noci pak o půl metru nebo o metr. Voda se nakonec zastavila u spodní římsy domu.

Po Labi se před 20 lety při povodních hnalo pět lodí, zničit je měly výbuchy

Šírek musel kvůli povodním se svou rodinnou na téměř týden opustit dům. Vždy ale jen na noc, přes den do něj chodit mohli. Srpnové noci tak trávili v autě, aby se mohli chodit dívat na dům, jestli je v pořádku. „Jednou jsme seděli na balkoně a ozval se ohromný praskot. Kolem zrovna plul jeřáb, ulomil kus vrby a otočil se ramenem směrem k nám. Sousedovi málem vzal kus baráku,“ líčí dramatické okamžiky těchlovický pamětník.

Po jeřábu pak Těchlovicemi proplouvaly lodě, které se utrhly o několik desítek kilometrů výš proti proudu. Když proplouvaly obcí, zavadily o rozvodnu. „Tady je vysoké napětí, z něho začaly létat obrovské žhavé koule. Všichni přitom říkali, že je to vypnuté. Potom ještě jel také utržený přívoz,“ říká Šírek.

Kromě sebe a své rodiny se musel postarat také o zvířata. Na zahradě měl totiž voliéru s korelami a andulkami, o kus vedle chlívek s prasetem. „Byl jsem připravený na to, že voliéru rozříznu, aby mohly andulky a korely odletět. Na to nakonec naštěstí nedošlo. Praseti jsem pak otevřel chlívek, aby mohlo odejít, kdyby přišla voda. Jemu se ale nechtělo. Takže jsme jej museli odvést. Nás tehdy někdo natočit, jak vedeme prase, které řvalo, protože chtělo utíkat, přes celou vesnici…,“ směje se dnes Šírek.

Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

Ta opravdová práce začala po opadnutí vody, kdy bylo potřeba zatopené domy uklidit od vody i od bahna, vyházet zničené věci. „Pomohli mi kamarádi. Měl jsem tu asi dvě centrály, čerpadla. Jak to klesalo, tak jsme tu vodu používali na vystříkání bahna,“ popisuje první okamžiky po povodni.

Při úklidu po povodních chtěli také zapálit velkou hromadu dřeva, kterou jim na pozemek nanesla voda. Bylo velkým štěstím, že si to nakonec rozmysleli. Mezi kládami a větvemi byly totiž ukryté dvě propan butanové láhve a jedna velká láhev kyslíku z autogenu. „Nikdy jsem nepřemýšlel o tom, že bych se přestěhoval. Měli jsme asi velké štěstí. Všichni okolo nás museli oklepat domy na cihly. My jsme museli jen znovu nastříkat sokl,“ uzavírá Luboš. Neodradila jej ani povodeň před devíti lety, která mu ve sklepě vyvalila dlažbu v podlaze.

Po povodních pak chtěly úřady zvednout silnici spojující Střekov, Těchlovice a Děčín. Tomu se ale místní bránili. Báli se totiž toho, že by za silničním náspem vznikla vana, ve které by se při povodních držela voda. A oni by tak mohli mít zatopené domy mnohem déle, než tomu bylo před dvaceti lety.

20 let od povodní v Ústeckém kraji

Co se dočtete v Deníku:



Pátek 12. srpna

• Labe na 12 metrech, 2 mrtví, 79 zasažených obcí. Velká voda řádila před 20 lety

• Velká voda přišla z Krušných hor: Povodeň překazila otevření hospůdky ve vagónu. Z potůčku byla divoká řeka

• Na řeku Chomutovku, která se prohnala domy, v Údlicích vzpomínají i po 20 letech



Sobota 13. srpna

• Voda do Dubí přišla z hor. Strach umocňoval zvuk kamení, které se valily potokem

• Rozhovor s tehdejší jeznou na zdymadlech na Střekově

• Příběh pana Capoucha z Dolních Zálezel, který přišel o dům

• Povodeň v Ústí nad Labem den po dni - na snímcích Františka Ročka



Neděle 14. srpna

• Povodeň Píšťany zničila, ale také jim pomohla k zavedení plynu a kanalizace

• Vypadalo to jako po válce, vzpomíná na povodně 2002 fotograf Karel Pech

• Povodeň v Ústí nad Labem na srovnávacích snímcích z roku 2002, 2012 a 2022



Pondělí 15. srpna

• Ženě praskla voda, zrovna když jí bylo nejvíc i u nás, vzpomíná táta „plaváčků“

• Oběti povodní. Voda strhla muže z lávky, další zemřel při odstřelu lodě na Labi

• Lodě na odstřel – velké nebezpečí pro mosty znamenaly utržené lodě



Úterý 16. srpna

• Protipovodňová opatření – co se udělalo, co naopak ještě ne

• Píšťany v roce 2002 zaplavila voda. O 11 let později už je chránil val

• Místo, kudy tekla voda do Velkých Žernosek je po 20 letech stále nezabezpečené

• Benzín, skříně, pípa i misály. Rabovači během záplav brali, co se dalo

• Rozhovor s fotografem Petrem Berounským, který vydal o povodních knihu



Středa 17. srpna

• Lachtan Gaston se stal jedním ze symbolů povodní, svou cestu Labem ale nepřežil

• Protipovodňové stavby jsou připraveny ochránit obce před velkou vodou

• Příběh zatopené rodiny z Těchlovic – voda stoupala hlavně v noci

• Reportáž: Jak se po povodni vrátil do Dolních Zálezel normální život

• Povodňové značky pomáhají udržovat historickou paměť

• Neochota, nedbalost, lajdáctví, vzpomíná na povodně v Terezíně vojenský historik



Čtvrtek 18. srpna

• Nejtragičtější byly okamžiky při úklidu následků povodní, říká fotograf Deníku