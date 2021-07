Voda valící se dvěma údolími poničila o víkendu také děčínskou městskou část Bělá. Povodeň se prohnala desítkami domů, poničila zahrady, rozbila silnice, přinesla množství naplavenin. Kvůli zaneseným silnicím nemohly do čtvrti zajíždět autobusy.

Sobotní velká voda poničila v Bělé několik desítek domů. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Pan Zdeněk, který má v horní části Bělé zahradu, se do této děčínské městské části v sobotu 17. července dostat nemohl. „Ucpala se tady skruž a už to šlo. Voda začala stoupat a začalo se to tu točit,“ popisuje Zdeněk. Jeden z bělských potoků během povodní na mnoha místech změnil své koryto. To původní ucpaly naplaveniny a jindy klidný a nenápadný potok od soboty teče o několik metrů vedle.