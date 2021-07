„Vy chodíte pomáhat? Já mám ve vedlejší ulici rodiče s vytopeným barákem. Bylo by možné tam jít pomoci, prosím?“ ptá se zablácený muž čtveřice mladých dobrovolníků, kteří se po víkendové bleskové povodni vydali pomáhat vytopeným lidem do děčínské městské části Bělá. Ta patří mezi nejvíce zasažená místa na Děčínsku. Odpověď dobrovolníků jej v nelehké situaci alespoň trochu uklidnila. „Tam už jsme byli a půjdeme tam znovu,“ říká po vyjasnění místa, kde rodiče vytopeného muže žijí, dobrovolnice Eliška Bílková.

Ta oslovila v jedné z děčínských facebookových skupin její členy, zda by nechtěli pomoci s odstraňováním povodňových škod. Jednou z těch, kteří se přihlásili, je i ani ne 18letá Pavlína Drahotová z Dolních Habartic. „Protože ještě nejsem plnoletá, nemohu jezdit s jednotkou. Navíc nemám ještě všechny potřebné zkoušky. Ale chtěla jsem tady nějak pomoci,“ přibližuje studentka děčínské střední zdravotnické školy důvody, proč se rozhodla trávit prázdninové dny broděním se v bahně v zatopené oblasti.

Hned po příchodu do Bělé na začátku tohoto týdne museli dobrovolníci celou okrajovou městskou část projít, aby věděli, v jakém je stavu a kdo pomoc potřebuje.

Dobrovolníků se přitom v Bělé nedostává. A to přesto, že je zde zatopených několik desítek domů. Například majitel bývalé fary odhadl, že má ve sklepě okolo deseti kubíků jemného bahna. Dobrovolnické centrum Slunečnice proto poslalo po oslovení koordinátorky reportérem Deníku do Bělé další pomocníky. Vytopení totiž často ani netuší, že podobná forma pomoci je možná. Mnoho zasažených vodou je v seniorském věku a po sociálních sítích se neumí pohybovat, informace o nabídce dobrovolníků se k nim tak nedostane.

Chybí kontejnery

Lidé si stěžují také na to, že je v této městské části málo kontejnerů, kam mohou vyhazovat poničené věci nebo bahno ze sklepů. Při návštěvě reportéra Deníku byly v Bělé rozmístěné jen dvě nádoby, obě v okolí kostela. „Potřebovali bychom každých padesát metrů kontejner. Nemůžeme to bahno lít do potoka, je plné plastů a dalších zničených věcí ze zatopených sklepů,“ říká další dobrovolník Tomáš Silberstein, který působí jako dobrovolný hasič v Dolních Habarticích. V Bělé zasahoval i se svou jednotkou už během víkendu, kdy se údolími valily proudy vody unášející i velké kameny.

Nedaleko továrny na čaje tehdy vznikla až metr hluboká laguna. „Kvůli poničeným silnicím nemůžeme do všech částí Bělé zajet s těžkým náklaďákem s velkým kontejnerem,“ vysvětluje děčínský primátor Jiří Anděl, který spolu se svým náměstkem objíždí zasažené čtvrti. Tedy především Bělou a Dolní Žleb.