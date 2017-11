Povinné čipování zvířat si chválí veterináři i útulek

Děčín - Majitelé se chystají na povinné označení psů v roce 2020.

Povinnost nechat očipovat svého psa budou mít od roku 2020 všichni majitelé psů v republice. V řadě měst ale čipování už nyní nařizuje vyhláška. Ta platí od roku 2009 i v Děčíně a městský útulek si ji chválí.

Podle vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelkové je útulek průkopníkem v čipování psů, kteří odtud odcházejí k novým majitelům. Označovat je začal už před 17 lety. „Asi 85 procent psů, kteří se zaběhnou v Děčíně, se díky tomu obratem vrací k původnímu majiteli. A to i tehdy, když čip není v registru. Pokud totiž člověk platí poplatek za psa, tak se o čipu ví, protože jeho číslo musel nahlásit,“ řekla Jahelková.

Pokud psa jeho majitel nechá očipovat, je vhodné čip zároveň zaregistrovat, aby po jeho načtení bylo možné dohledat konkrétního majitele. Registrů je na internetu hned několik a majitel může čip najít zadáním jeho identifikačního čísla. Pokud v registru čip není, může jej přes formulář zaregistrovat sám.

Budoucí povinné čipování psů, k němuž dojde v roce 2020, kvitují i pejskaři. „Ve chvíli, kdy jsme si pořídili psa, tak jsme na první kontrole u veterináře souhlasili s aplikováním čipu. Podle mě je to účinnější než psí známka, kterou může pes ztratit. Ovšem lepší by bylo, kdyby čip fungoval zároveň i jako GPS, díky které by bylo možné psa lépe dohledat,“ myslí si Zdeňka Kuželová z Děčína.

LEPŠÍ NEŽ TETOVÁNÍ

Někteří majitelé v Děčíně mají svého psa označeného tetováním. Pokud je čitelné, čip není zatím třeba. Zastaralý způsob označení psa má však řadu nevýhod, často je totiž postupem času číslo nečitelné a na rozdíl od čipu se dá i zfalšovat.

I děčínská veterinářka Markéta Grešíková si myslí, že čipování má význam. „Pes se nemusí ztratit zrovna v oblasti, kde žije. Takže majitel netuší, že se pejsek zaběhl třeba přes hranice nebo že ho někdo naložil do auta. Díky čipu je pak větší šance, že se dostane zpátky domů,“ uvedla Grešíková.

Podle ní se lidé navíc nemusejí obávat zdravotních problémů zaviněných čipem. „Nesetkáváme se s tím, že by to zvířeti nějakým způsobem vadilo. Dnes už jsou čipy dobře udělané, jsou malinké a příliš necestují, takže není důvod se toho obávat,“ vysvětlila Grešíková.

Kolik lidí nechá své psy očipovat, je podle ní těžké odhadnout. Eviduje totiž pouze psy, které s majiteli navštíví ordinaci. „U 80 až 90 procent našich klientů jsou většinou pejsci čipovaní,“ odhadla Grešíková.