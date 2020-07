Muž je podezřelý, že na konci dubna ukradl ze zaparkovaného auta hoverboard. Další den využil pootevřených vchodových dveří do domu a z chodby odcizil prázdné lahve od piva. Začátkem dubna vlezl oknem do ubytovny a odcizil zde různou elektroniku. O něco později ukradl z otevřené dílny v přízemí domu v Dolním Oldřichově vrtací kladivo za dvacet tisíc.

Podezřelý je také z toho, že v Děčíně neoprávněně vstoupil na oplocený pozemek u domu, odkud odcizil kufřík s bouracím nářadím. V polovině května v Bynově odcizil z garáže motorovou pilu. O několik dní později vykradl auto, ze kterého si odnesl SD kartu. Začátkem v června pak v Jílovém vnikl do činžovního domu, kde se pokusil vloupat do komory s nářadím. Poslední, zatím objasněné krádeže, se dopustil v noci z neděle na pondělí. V Dolním Oldřichově ukradl z auta rádio.

„Muž způsobil poškozeným škodu přes 65 tisíc korun, protože na svobodě by s největší pravděpodobností v páchání trestné činnosti pokračoval, byl podán návrh na jeho vzetí do vazby, který soudce akceptoval. Vzhledem k tomu, že se části krádeží dopustil v době vyhlášeného nouzového stavu, mohl by strávit za mřížemi v krajním případě až osm let, “ uvedl mluvčí policie Daniel Vítek.