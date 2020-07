Dělníky čeká na sportovní hale v příštích přibližně deseti měsících poměrně hodně práce. „Bude se dělat fasáda, nová střecha, nové šatny, osvětlení. K tomu budeme dělat přístavbu, která zvýší ubytovací kapacitu haly,“ přiblížil rozsah oprav starosta Robert Holec. Původní zůstane palubovka, tu totiž měnili teprve před několika lety a nepotřebuje tak opravu.

Přístavbu ubytovny uvítají především sportovní kluby, které do Dolní Poustevny jezdí na soustředění, ale nocovat musí u soukromníků, případně hledají nocleh i mimo město. V hale bude moci složit hlavu až 25 lidí.

Rekonstrukce vyjde Poustevnu na 26 milionů korun, z toho deset milionů musí zaplatit ze svého. Zbývající částku pokryje dotace od státu. „Sice peníze máme, ale rozhodli jsme se vzít na rekonstrukci haly velmi výhodný překlenovací úvěr, který je úročený necelým procentem ročně,“ vysvětlil způsob financování Holec.

Hala, ve které je možné hrát na hřištích odpovídající velikosti téměř všechny sporty, slouží nejen sportovcům, ale také dolnopoustevenské škole. „Sice máme v obou budovách školy tělocvičny, ale halu využíváme pro výuku tělesné výchovy kvůli nutnému dělení na chlapecké a dívčí skupiny,“ vysvětlila ředitelka základní školy Olga Diessnerová. Kromě stávajících tělocvičen a sportovní haly mohou děti z dolnopoustevenské základní školy využívat také zahrady u obou jejích budov, které jsou vybavené také pro sportovní vyžití.

Dolní Poustevna má nyní těsně před podpisem smlouvy se stavební firmou, která bude mít rozsáhlou opravu sportovní haly na starosti. Z velké části by mělo být hotovo ještě letos. Město totiž musí proinvestovat celou dotaci nejpozději do začátku letošního prosince. Kompletně hotová by sportovní hala měla být příští rok na jaře.

Hala ale není jediným sportovištěm, do jehož obnovy v Dolní Poustevně v poslední době investují. Například na víceúčelovém hřišti vymění mantinely a ochranné sítě, opraví doskočiště a obnoví technické vybavení hřiště. Od této rekonstrukce si v Poustevně slibují, že přitáhne ke sportování problémovou mládež, která tak zároveň opustí místa, jež pro ni nejsou určená. Tedy dětská hřiště nebo fotbalový stadion.

Dolní Poustevna počítá také s výstavbou altánů. Jeden by měl vyrůst u opravované sportovní haly, druhý pak u základní školy. Oba dva budou volně přístupné veřejnosti. Altán u haly bude mít rozměry 13 x 6 metrů, druhý bude přibližně poloviční. Na jejich vybudování město získalo dotaci 759 tisíc korun.