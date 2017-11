Potvrzeno: Oblíbený fastfood KFC v Děčíně bude

Děčín - Dobrá zpráva pro všechny fastfoodové nadšence. I v Děčíně už bude mít rychlé občerstvení oblíbený řetězec KFC stejně jako v jiných větších městech.

KFC bude v Děčíně u obchodního domu Tesco.Foto: Deník / Vepřovská Jitka

O tom, že nyní probíhá jeho stavba u obchodního domu Tesco, začali na základě dlouhodobých spekulací diskutovat lidé na sociálních sítích. Redakci se podařilo zjistit, že jde skutečně o stavbu oblíbeného fastfoodu.



Ačkoli má Děčín téměř 50 tisíc obyvatel, fastfoodové řetězce jako KFC nebo McDonald's tu stále chyběly. Na to, že by mělo KFC vzniknout právě u Tesca, upozornili letos na jaře zaměstnanci obchodního domu. Před několika týdny u něj skutečně začala probíhat jakási stavba. Magistrát Deníku potvrdil, že jde o KFC.



"Společnost si žádala o stavební povolení. Na základě dotazů občanů jsme se dotázali stavebního úřadu, který povolení vydával," uvedla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

I mluvčí společnosti, která síť KFC provozuje, Deníku potvrdila, že oblíbený fastfood v Děčíně bude. "Restauraci v Děčíně KFC plánuje. Otevření proběhne v první půlce příštího roku," řekla mluvčí Tereza Vachová.

Vznik fastfoodu vítá například Jitka Guthová. "Podle mě je skvělé, že tu bude KFC," napsala do diskuze na Facebooku. Jiní by se bez KFC podle jejich slov rozhodně obešli, další lidé by uvítali spíše konkurenci KFC, restauraci McDonald´s. Ta byla dalším tématem lidí v diskuzi o stavbě KFC.





S McDonald's počítalo od samého začátku jeho stavby v roce 2014 děčínské obchodní centrum Pivovar. "Udělat v pivovaru McDonald's, tak je tam plno lidí. Vidím to v Ústí a v Teplicích," myslí si jedna z diskutujících Radka Trojáková.



Podle manažerky Pivovaru Moniky Kubíčkové jde o běh na dlouhou trať. Jednání mezi Centrem Pivovar a McDonald's ale stále probíhají. „Řeší se dopravní obslužnost, která doposud není vyřešená i vzhledem k tomu, že došlo ke změně dopravní obslužnosti v Děčíně na dlouhou dobu. V roce 2017 tu ještě McDonald's nebude," vysvětlila manažerka.



Do McDonald's mohou lidé zatím vyrazit do Ústí nad Labem, kde se nachází právě nedaleko pobočky řetězce KFC ve Fóru, na Mírovém náměstí.



V Teplicích pak milovníci fastfoodu najdou McDonald's na Masarykově třídě, KFC pak v Olympii a Galerii. Ve směru na Prahu najdou McDonald's zákazníci jedoucí po dálnici D8 u Siřejovic na Litoměřicku.