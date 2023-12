„Nějaké rybičky, konzervy, olej. Pro balíček si chodím tak jednou za měsíc,“ kouká do tašky s pomocí senior, pan Michal z Děčína, který si přišel pro potravinovou pomoc v úterý 12. prosince k děčínskému magistrátu, kam přijelo auto Potravinové banky . To rozváží pomoc v rámci projektu mobilní potravinové banky. Aby si pan Michal a další mohli přijít pro pomoc, musí dostat od odboru sociálních věcí děčínského magistrátu unikátní kód, kterým se prokazují. Personál rozdávající potravinovou pomoc tak nemůže zjistit jejich identitu, ani to, kde bydlí.

S mobilní potravinovou bankou jezdí pravidelně po Ústeckém kraji Ladislav Plíva. Při každé cestě najede přes sto kilometrů. „Ráno naložím auto připravenými balíčky a vyrazím na trasu. Dnes jsem na ní měl tři obce. Kromě Děčína ještě také Velké Březno a Benešov nad Ploučnicí. Zpravidla na můj příjezd lidé už čekají,“ popisuje svou úterní cestu distributor potravinové pomoci Plíva. V každém městě jej čeká okolo deseti lidí, každý si může odnést až pětikilový balíček. Za jeden den tak rozveze přibližně 150 kilogramů základních potravin.

Podle Plívy by zvládli pomoci i více lidem, Potravinová banka je ale sama závislá na tom, co jí věnují dárci. „Jsou tam těstoviny, rybičky, polévky, bramborové těsto. Před Vánoci se to nijak neliší, dáváme do nich to, co máme na skladě. Balíčky ale sestavujeme podle preferencí jednotlivých klientů, abychom jim maximálně vyhověli. Máme tu třeba maminky s dětmi, které potřebují například pleny,“ popisuje distributor potravinové pomoci. Kromě mobilní potravinové banky také třikrát týdně rozváží čerstvé potraviny, jako je zelenina, pečivo nebo jogurty. Ty míří například do azylových domů nebo dětských domovů.

Potravinovou pomoc potřebuje stále více lidí. Těch, kteří mnohdy nemají ani na základní potraviny, raketově přibývá. V Děčíně jich v tuto chvíli je již několik stovek, kteří využívají potravinovou pomoc. „Dříve jsme během jednoho dne vydali potraviny pro přibližně dvacet domácností, tento týden to bylo již pro 80 domácností,“ potvrzuje extrémní nárůst počtu chudých lidí náměstkyně děčínského primátora pro sociální oblast Anna Lehká.

Město provozuje vlastní výdejnu potravinové pomoci v budově jídelny ve Sládkově ulici, která již naráží na personální i prostorové kapacity tohoto místa. Není tak vyloučené, že pokud počet lidí potřebujících potravinovou pomoc poroste, bude třeba hledat větší prostory a personálně je posílit.

