Pro ústenky, které banka dostala ze státních hmotných rezerv, si postupně přijeli lidé z organizací poskytujících sociální pomoc a zástupci měst a obcí z Litoměřicka, Děčínska, Teplicka a Ústecka. Cílem je aby se roušky dostaly k lidem v hmotné nouzi, kteří si je nemohou dovolit kupovat.

Poslední balíčky ze zásilky si v pátek ráno v Litoměřicích vyzvedla pracovnice Oblastní charity ze Šluknova Kamila Svobodová. „Informaci, že si můžeme pro roušky přijet, jsme dostali od městského úřadu ve Šluknově. Ve spolupráci s ním je budeme dále distribuovat lidem,“ uvedla s tím, že roušky jsou určeny právě pro Šluknovský výběžek.

Roušky do některých míst bude Svobodová sama rozvážet. Další ústenky pak potřebným rozdá i šluknovská radnice. Směřovat by měly nejen k lidem, kteří mají hluboko do kapsy, ale také k bezdomovcům. „S potravinovou bankou jsme spolupracovali už při první vlně koronaviru na jaře, kdy nám pro naše klienty poskytovala potraviny,“ doplnila pracovnice charity s působištěm v západní části výběžku.

Osm tisíc chirurgických roušek si v tomto týdnu odvezla také litoměřická Naděje. Podle asistenta ředitelky a PR pracovníka Richarda Brejši je dostanou také klienti Naděje v Lovosicích nebo v Roudnici nad Labem. „Jak už avizovala ministryně práce, vychází to na přibližně padesát roušek pro každého klienta. Nebudeme je jednotlivcům rozdávat najednou, ale postupně,“ sdělil Brejša. Také na Litoměřicku poputují jednorázové ústenky k lidem využívajícím sociální služby a osobám bez domova.

Ředitelka Potravinové banky Ústeckého kraje Andrea Marksová přiblížila, že množství distribuovaných roušek pro neziskové organizace a obce se odvíjí od počtu lidí, kterým je v rámci sociální služby poskytována pomoc. „Zájem kromě našich odběratelských organizací projevila také radnice v Bílině nebo ústecký krajský úřad. V příštím týdnu očekáváme od Správy státních hmotných rezerv další dodávku. Tentokrát by se mělo jednat asi o milion kusů,“ doplnila ředitelka.

Pracovník distribuce potravinové banky Martin Vágner, který roušky ze skladu dál předává, dodal, že o ně byl velký zájem. „Vydali jsme už vše, co jsme měli z první zásilky k dispozici. Nechali jsme si pouze malou rezervu pro akutní případy,“ řekl.

Poněkud paradoxní je však skutečnost, že právě chirurgické ústenky nebudou od pondělí 1. března na některých místech, například hromadné dopravě, obchodech nebo zdravotnických zařízeních, považovány za dostatečnou ochranu dýchacích cest. A to ani při použití dvou na sobě. Povolený bude jen respirátor. Výjimku mají pouze děti do 15 let, protože se pro ně vyrábí málo respirátorů. Podle opatření by však například do obchodů nebo MHD měly nosit minimálně jednu jednorázovou roušku.