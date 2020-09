Až o patnáct hodin týdně provozu pošty přijdou obyvatelé některých měst na Děčínsku. Nejhůře postiženými jsou Rumburk a Varnsdorf. Česká pošta omezuje provoz od začátku září, v regionu se změny dotknou celkem šesti provozoven.

Změny na poštách



Nová otvírací doba v Děčíně – Želenicích, Děčíně – Bynově, v Jílovém, Benešově n. Pl., Rumburku a Varnsdorfu.



Pondělí a středa 10 – 12 hodin a 13 – 18 hodin

Úterý, čtvrtek a pátek 8 – 12 hodin a 13 až 16 hodin

V obou největších městech Šluknovského výběžku přijdou lidé týdně o půl druhého dne provozu zdejších pošt. Doposud zde mají denně otevřeno deset hodin, nově to bude jen sedm. „Rozhodně to považujeme za krok zpět. Zajímalo by mne, zda při omezení vycházeli z dat o návštěvnosti. S námi tuto změnu nikdo neprojednal, pouze nám ji před dvěma týdny oznámili,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Pošta si slibuje od nové otvírací doby větší obsazenost přepážek. Státnímu podniku by to mělo také pomoci vykrýt krátkodobé výpadky zaměstnanců, například kvůli karanténám. „Mezi hlavní důvody, které k této změně přispěly, patří zkušenosti z koronavirové krize, kdy bylo potřeba upravovat otevírací hodiny pro veřejnost s ohledem na zajištění poštovních služeb pro klienty a zároveň v návaznosti na přijatá hygienická opatření. Změna se týká menších pošt ve městech, v nichž bývá k dispozici ještě jiná pošta,“ vysvětlil mluvčí České pošty Matyáš Vitík.

To ovšem neplatí hned pro pět pošt, kterých se změny dotknou. Ve Varnsdorfu, Rumburku, Jílovém a Benešově nad Ploučnicí je vždy jen jedna pobočka pro veřejnost. Stejně tak to, že se jedná o rozšíření provozní doby po dva dny do 18 hodin.

V tuto hodinu totiž pošta v Rumburku a Varnsdorfu zavírá už dnes. Ale denně. Stejně jako ta v Děčíně – Bynově a Jílovém. Dva dny v týdnu bude mít pošta nově otevřeno až od deseti hodin. To může přidělat problémy například úřadům, které si byly zvyklé chodit pro ranní zásilky hned po otevření pobočky. „Netušíme, jestli nás tam pustí ještě před otevřením pobočky, nebavili se s námi o tom. Pokud ne, slije se ranní a odpolední pošta do jednoho,“ doplnil místostarosta Varnsdorfu s tím, že lidé čím dál více využívají jiné doručovatelské společnosti, pokud mají tu možnost.

Podle Vitíka se pošta odlivu zákazníků kvůli změnám neobává. „Pokud si jdou lidé vyzvednout občanský nebo řidičský průkaz, tak nemají na výběr tak širokou otevírací dobu jako na poště. Přechod z dvousměnného provozu na jednosměnný umožní obsazenost většího počtu přepážek a lidé tak vyřídí své poštovní záležitosti rychleji,“ hájí změnu Vitík.

Základní služba

Omezování služeb pošty se nelíbí ani předsedovi Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starostovi Krásné Lípy Janu Kolářovi. „Je to jen další z kroků stahování se státu z okrajových částí. Ruší se nebo omezují pošty, zdravotnictví je na tom špatně, ubývá policistů. Pošta je přitom jedna ze základních služeb, kterou má stát svým občanům poskytovat,“ řekl Kolář.

Podle něj začalo stahování státu v 90. letech, kdy region opustila armáda. Následně odešla i cizinecká policie, která měla na Šluknovsku několik služeben. Tento trend pokračuje až do současnosti. „Těžko sem pak přilákáme nové obyvatele, my tu neudržíme ty stávající. Já sám pokud mohu, tak balíky posílám přes jiné společnosti, než je pošta. Na úřadě ji ale využívat musíme. Když hodně zásilek, řešíme je přes datové schránky nebo vlastní doručovatele,“ zakončil starosta Kolář.