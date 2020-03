Vzhledem k vyhlášenému stavu nouze mají všechny pošty upravenou provozní dobu tak, že zavírají nejpozději v 16 hodin. V sobotu a v neděli jsou zavřené.

Také na poštách mají klienti starší 65 let vyhrazený čas jen pro sebe. Zpravidla je to od 10 do 12 hodin. Například v Benešově nad Ploučnicí to je ale od 8 do 9 hodin. V tuto dobu si kromě jiného mohou senioři vyzvednout důchody. Ty jim ale nyní pošťačky začaly hromadně roznášet právě proto, aby na poštu nemuseli.