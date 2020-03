Děčín zaplatí za častější vyvážení popelnic více než 4 miliony korun ročně. Vedení magistrátu si od tohoto kroku slibuje čistější město.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Luboš Hájek

Hromady odpadků, které se do kontejnerů už nevešly. Tak to vypadá kolem popelnic především ve velkých městských částech Děčína. Lidé si kvůli nim často stěžují na nepořádek a zápach. To by se na většině odpadky zatížených místech mělo stát minulostí. Město totiž objednalo častější vyvážení směsného i separovaného odpadu.