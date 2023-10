Nyní má Jiříkov podanou na hejtmanství žádost o dotaci na pořízení přibližně 2 400 popelnic, ty by dohromady měly vyjít na 2,5 až 3 miliony korun. Jurajda se ale snah ministerstva životního prostředí, začít zálohovat pet láhve, které jsou mezi plastovým odpadem pro obce tím nejvýnosnějším, a hliníkové plechovky, obává. Pokud by z kontejnerů na tříděný odpad zmizely, znamenalo by to pro obce další zvýšení nákladů na likvidaci odpadů. „Pokud by na to došlo, nemá tento systém smysl zavádět. Díky pet láhvím se dá plast smysluplně likvidovat a prodávat,“ má jasno Jurajda. Podle jeho slov je rozhodující, jak dopadne žádost o dotaci. Pokud město uspěje, chtělo by potřebné popelnice pořídit v průběhu příštího roku.

Než se v Jiříkově k tomu zásadnímu kroku rozhodli, udělali si průzkum využívání kontejnerů na odpad na místním sídlišti. „Zjistili jsme, že tam máme více kontejnerů, než je potřeba. Z dvanácti velkých kontejnerů byl jen jeden úplně plný, druhý byl plný kartonových krabic, takže jej za plný nelze považovat. Ostatní byly plné maximálně z poloviny,“ popisuje situaci jiříkovský starosta. Oproti tomu radnice zjistila, že na jednom ze sídlišť chybí kontejnery na kovy.

Tak zvaný systém door-to-door svozu odpadu, tedy popelnice na separovaný odpad u každého domu, již delší dobu využívají v České Kamenici, kde si jej pochvalují. „Díky tomu se nám podařilo snížit množství směsného odpadu a naopak zvýšit množství vytříděného odpadu. Plastů a papíru jsme vytřídili dvojnásobné množství. Zároveň jsme zpřísnili podmínky pro směsný odpad, kdy má každá rodina nárok na určitý počet litrů odpadu,“ říká českokamenický starosta Jan Papajanovský. Nový systém přinesl výraznou úsporu v nákladech na odpadové hospodářství. Zatímco jiným městům náklady rostou, mnohdy výrazně, nový odpadový systém umožňuje Kamenici držet náklady na stále stejné úrovni, ročně okolo deseti milionů korun. Přesto se v Kamenici neubrání zvýšení poplatků za svoz odpadů, ty nyní pokryjí jen polovinu skutečných nákladů. Za posledních pět let se poplatek zvedl z 500 na dnešních 700 korun a o dalších sto korun pravděpodobně zdraží příští rok.