Na pondělí 27. března si naplánovaly odbory na německé železnici velkou stávku. Ta výrazně ovlivní i železniční přeshraniční dopravu na severu Čech, především na Děčínsku.

Nástupiště na nádraží, ilustrační foto. | Foto: Deník/Martin Divíšek

Stávka německých železničářů začne přesně o půlnoci z neděle na pondělí. Potrvá do půlnoci z pondělí na úterý. Kromě železničářů budou stávkovat také zaměstnanci v letecké nebo lodní dopravě. Chtějí si tak vymoci vyšší platy. Na české příhraničí bude mít dopad především stávka železničářů, která ochromí na jeden den spojení mezi Českem a Německem.

"Z tohoto důvodu bude na německé železnici zcela zastaven provoz všech dálkových vlaků. Totéž lze očekávat i u většiny linek regionální dopravy v Německu. Mezistátní regionální vlaky v česko-německém příhraničí budou zajištěny pouze na území ČR, dále do Německa nepojedou," uvedly v pátek 24. března České dráhy.

Po celé pondělí tak nebudou zajištěné spoje mezi Děčínem, Bad Schandau, Sebnitz a Dolní Poustevnou. Vlaky pojedou pouze mezi Děčínem a Dolním Žlebem a dále mezi Dolní Poustevnou a Rumburkem. Při cestě do Rumburku mohou cestující využít spoje jezdící přes Českou Kamenici.

Omezení se dotkne také mezistátních rychlíků mezi Prahou, Děčínem a Berlínem. Ty po dobu stávky budou jezdit pouze z Děčína do Prahy a zpět. Stávka omezí pravděpodobně také spoje z Varnsdorfu na Děčínsku do Liberce jezdící přes Žitavu v Německu. Společnost Die Länderbahn, která tuto linku pod značkou Trilex provozuje, ale v pátek 23. března v poledne na svých stránkách žádnou informaci k pondělní stávce neměla. Zároveň se není možné dovolat ani do její informační kanceláře v Hrádku nad Nisou.