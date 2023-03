/FOTO/ Lidé, kteří míří procházkou do lesoparku Kvádrberk, dnes musí nosit zejména v parných dnech vodu s sebou. Obzvlášť pokud venčí psy, nebo bez vody delší dobu nevydrží. Zavazadlo navíc by však už brzy mohli odložit. Nedaleko stejnojmenné vyhlídky si budou nově moci vodu natočit, nebo se alespoň osvěžit.

Stávající litinové pítko u vyhlídky Kvádrberk by se mohlo dočkat obnovy. Ve hře je ale i druhá varianta, a to vybudování pítka u vodojemu Koellborn. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Pítko a osvěžovník na Stoličné hoře, neboli Kvádrberku, je jeden z vítězných návrhů participativního rozpočtu Tvoříme Děčín, pro který lidé hlasovali. V návrhu jsou dvě varianty, a to obnova původního litinového pítka v blízkosti vyhlídky, které svou podobou odkazuje na rozhlednu Děčínský Sněžník, nebo vybudování zcela nového pítka v blízkosti vodojemu Koellborn. Jak v případě první, tak i v případě druhé varianty by právě tento vodojem měl pítko napájet.

Zda se obnoví původní pítko, nebo vybuduje zcela nové, zatím není jasné. Obě varianty nyní prověřuje město. V případě obnovy stávajícího litinového pítka by šlo zřejmě pouze o osvěžovník s užitkovou vodou. "Budeme s firmou Kanal - Technik zjišťovat stav přívodu vody, zatím nebylo vhodné počasí. Pokud to půjde, obnoví se stávající stav," uvedl mluvčí děčínské radnice Luděk Stínil.

Pokud by stav nevyhovoval, přistoupilo by město k variantě zbudování nového pítka v blízkosti vodojemu, kde je výhodou, že by bylo zapotřebí kratší vedení vody. V tomto případě by šlo o plnohodnotné pítko, tedy s pitnou vodou. "Máme zažádáno na Severočeských vodovodech a kanalizacích o povolení napojení na pitnou vodu a odpad. Pokud nám to povolí a bude možnost se připojit, budeme zajišťovat územní souhlas u projektanta a výstavbu nového pítka," doplnil k druhé možné variantě Stínil.

Hlasování v participativním rozpočtu skončilo v září 2022. Předpokládaná doba realizace u takových projektů je zhruba 18 měsíců, lidé by se tak pítka nebo osvěžovníku mohli dočkat na jaře příštího roku. Stejnou dobou by mělo vzniknout také psí hřiště v bezprostřední blízkosti dopravního hřiště v Liberecké ulici.

V současné době probíhá také očekávaná rekonstrukce stezek v lesoparku pod Kvádrberkem. Cesty byly ve špatném stavu. Nyní probíhají práce na stezce kolem pomníku Franze Schuberta a kolem jezírka, kde byly vymleté díry od vody.

Tvoříme Děčín je takzvaný participativní rozpočet, který umožňuje, aby se občané zapojili do rozhodování o rozvoji své obce. Radnice vymezí část peněz z ročního rozpočtu, obyvatelé pak podávají návrhy, co by se za tyto peníze mělo ve městě v následujícím roce vylepšit. Vyvrcholením je všelidové hlasování o tom, které návrhy obyvatel má obec realizovat.