Jedněmi z prvních, kteří se do pomoci v regionu zapojili, byli umělci sdružení okolo Nové Perly v Kyjově. Tou od začátku války prošly již desítky lidí, převážně matek s malými dětmi. Na takový nával ale není toto zařízení stavěné. „Děkujeme všem, kteří doposud pomohli. Zatím opravdu není žádná podpora ze strany státu, jen silné řeči. Na starost o několik neúplných rodin s dětmi bez tátů jsme tady v Perle sami s několika přáteli a potravinovou pomocí místních nadšenců. Není reálné vydržet to déle než několik následujících dnů,“ napsala Nová Perla v závěru minulého týdne na sociální sítě.

V tu dobu přitom již Krásná Lípa, jíž je Kyjov součástí, pořádala humanitární sbírky. Z Perly se ale radnici ani Kostce, městské příspěvkové organizaci mající na starosti sociální služby, nikdo neozval. Po nedělním statusu se věci daly do pohybu. „Zavážíme tam obědy, vozíme lidi na úřady, zajistili jsme vyvezení žumpy, která není na takový provoz dimenzovaná,“ vyjmenovává jen část pomoci uprchlíkům starosta Jan Kolář. Technické služby pokácely v městských lesích několik soušek, které je možné využít při topení v Perle. Město to platí z humanitární rezervy, kterou si vytvořilo.

Během prvních dní uprchlické krize vzniklo volné sdružení Výběžek pro Ukrajinu, které zastřešuje jak jednotlivé spolky, tak i fyzické osoby pomáhající utečencům. Právě toto sdružení si stěžuje na liknavost obce s rozšířenou působností, v tomto případě Rumburka. „Navrhujeme, aby město koordinovalo a financovalo krizové řízení v působnosti ORP v souvislosti s uprchlíky, a to bez ohledu na to, jak je aktivní stát a kraj,“ říká Pavel Lampa z tohoto sdružení. Podle jeho názoru měl být aktivován krizový štáb a rozběhnuty krizové procesy. Do toho patří také aktivace informační sítě pro přenos informací o aktuální situaci směrem k obyvatelům regionu. K tomu by podle návrhu mohly posloužit městské webovky nebo facebooková stránka.

Na problémy s tokem informací si stěžují i v Krásné Lípě. „Netečou k nám vůbec žádné informace. A nikdo po nás žádné nechce. Do středy nikdo nechtěl údaje o tom, jaké máme kapacity škol a krizového ubytování,“ povzdychl si starosta Jan Kolář.

Podle starosty Rumburka Lumíra Kuse ale doposud nebyl důvod svolávat krizový štáb. „Všechna čest dobrovolníkům, kteří se do práce zapojili. Ale to, že je vyhlášen nouzový stav, neznamená automaticky svolání krizového štábu. Máme pracovní skupinu, ve které jsou například lidé z odboru sociálních věcí nebo majetkového, kteří mohou aktuální problémy řešit,“ reaguje na výtky Kus.

Všechny uprchlíky radnice směřuje na krajské centrum v Ústí nad Labem, většinu potřebných dokumentů si mohou vyřídit i přímo v Rumburku, kde je cizinecká policie, úřad práce i VZP. „Dali se vlastní cestou, v tom jim samozřejmě bránit nemůžeme. Ale zároveň nemáme kapacity na to, abychom vlastními silami zajistili provoz kontaktního centra nebo asistenčních služeb 24 hodin sedm dní v týdnu,“ dodává Kus.