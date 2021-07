Jako první vyrazili na pomoc dobrovolní hasiči z Kytlic. Ti se sbalili ještě ve čtvrtek večer, kdy tornádo na jihomoravské vesnice udeřilo, a v noci vyrazili. V Moravské Nové Vsi, která patří k nejzasaženějším, dorazili v pátek ráno. Domů se vrátili v noci ze soboty na neděli. „První, co jsme viděli, byl pes procházející zahradou mezi střepy od skel a tašek. Jak jsme záhy zjistili, byl slepý. Tak jsme jej vzali a dali do bezpečné místnosti,“ přibližuje první okamžiky v Moravské Nové Vsi velitel kytlických hasičů Jan Havránek. Po ulicích kytličtí hasiči chodili ve směsi střepů, kusů cihel, trámů, latí, ale i osobních věcí nebo hraček.

Tak rozsáhlou zkázu, kterou viděli po příjezdu, nikdo nečekal. „Bylo to jak ve válce. Zdi byly rozsekané jak od kulometů, domy vypadaly jako po náletu. Myslím, že pro spoustu lidí tam je důležité, aby jim někdo řekl, jak to bude,“ pokračuje Havránek. Spolu se svými kolegy z jednotky procházeli jednotlivé domy, pomáhali tam, kde bylo potřeba. Na jih Moravy se ještě jednou tento týden podívají, povezou tam totiž kamion stavebního materiálu.

Perný den zažil také velitel hasičů v Krásné Lípě Václav Danita, když jeho jednotka vyhlásila v pátek dopoledne sbírku materiální pomoci pro jižní Moravu. Během dvou dnů lidé přinesli tuny darů. „Myslím, že bychom tím naplnili dvanáctipaletový náklaďák. Bylo to naprosto neuvěřitelné. Od páteční 10. hodiny, kdy jsme to zveřejnili, jsem do večera měl 42 hovory týkající se nabídky pomoci, další lidé chodili do hasičárny naslepo bez ohlášení,“ popisuje hektický závěr týdne Danita. Lidé z Krásné Lípy a okolí přinesli tolik darů, že je hasiči nebyli schopni najednou odvézt. Do Hodonína tak dopravili jen část věcí, další pojede ze Šluknova kamionem. „Náš transit jsme zaplnili až po střechu, stejně tak přívěsný vozík. Přesto nám zůstaly ještě dvě garáže plné věcí. Do Hodonína jsme vzali především čisticí a dezinfekční prostředky, hygienické prostředky, pleny nebo instantní potraviny,“ říká krásnolipský velitel.

Na cestu dlouhou více než 400 kilometrů se vydali v sobotu odpoledne, do centrálního hodonínského skladu dorazili krátce před 22. hodinou. Po vyložení je pak čekalo dalších 400 kilometrů zpátky do Krásné Lípy.

Do pomoci se pustili také rumburští hasiči nebo i spousta civilních dobrovolníků, kteří začali spontánně organizovat sbírky, ty by měly pokračovat i v dalších dnech. Nyní totiž jihomoravský krizový štáb i jednotlivé obce upřesňují, co potřebují. Například potravin mají pro postižené tornádem i pro dobrovolníky dostatek. Potřeba je především stavební dřevo nebo plachty.

Svou pomoc nabídlo také přímo město Děčín. To v úterý ráno vyšle sedm dobrovolných hasičů ze Starého Města, aby jako součást odřadu Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje pomáhali v tornádem zničených obcích na jihu Moravy.

Své hasiče nabízelo i Stebnu na Lounsku, tam ale jejich pomoci už třeba není. „Sám jsem se tam byl o víkendu podívat, nezůstal tam stát snad jediný strom, poničené jsou i chmelnice,“ líčí děčínský primátor Jiří Anděl.

Děčín zároveň oslovil všechny obce postižené řáděním extrémně silného větru s nabídkou finanční pomoci. Pokud budou mít o pomoc zájem, pošle jim Děčín po 20 tisících korunách. O takové částce totiž nemusí rozhodovat zastupitelstvo. „Jednotlivé obce samy vědí nejlépe, co potřebují. Jestli to jsou deky, plachty nebo palivo do strojů nebo motorových pil,“ dodává Anděl s tím, že pokud se vše podaří s obcemi domluvit tento týden, zasedla by rada ještě do pátku v mimořádném termínu. Pokud by se to nepovedlo, příští týden má na programu řádné jednání.