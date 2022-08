Jednou z možností, jak znovu přilákat lidi do národního parku, mají být vouchery pro ubytované turisty. Sníží jim náklady na nocleh, ale zároveň nepřipraví ubytovatele o peníze, kterých se jim nyní nedostává. K voucherům by výletníci také mohli dostat bezplatné krajské jízdenky.

Kraj zatím nezveřejnil k plánovaným voucherům podrobnosti. Podle předběžných úvah by turista díky nim získal denní slevu 300 korun za ubytování s tím, že by v regionu strávil delší čas. Plán musí posvětit krajské zastupitelstvo, které by se v případě potřeby sešlo na mimořádném jednání. Na kolik kraj tato podpora vyjde, zatím není jasné.

„Záleží na tom, co by to bylo za vouchery. Smysl by nám dávaly volné vstupy na volná místa, jako je Pravčická brána nebo soutěsky, nebo sleva na oběd u partnerů. Takové bychom určitě využili,“ říká hoteliér z Janova Richard Vech.

Ve svých představách vychází ze systému voucherů, které fungují například v sousedním Německu. Podniky do něj zapojené se podílejí na jeho financování. Bez podpory se podle Vecha cestovní ruch neobejde, řada podnikatelů je nyní už hodně na hraně. „My máme poloprázdno a v září to nebude lepší. První poprázdninový měsíc bývá tradičně německý, teď nic. Je to katastrofální. Pokud je to rodinný podnik, tak to bez státní pomoci nejspíš nezvládne,“ dodává majitel hotelu U Zeleného stromu.

Milion na reklamu

Ztráty cestovního ruchu se podle destinační agentury České Švýcarsko pohybují od začátku požáru ve stovkách milionů korun. „Doposud jsou na 300 milionech korun a každým dnem stále stoupají. Do ztrát jsou zahrnuté nejen propady tržeb ubytovatelů, ale také třeba uzavřené lodičky v soutěskách,“ vysvětluje ředitel destinační agentury Jan Šmíd.

Kraj poskytne destinační agentuře České Švýcarsko jeden milion korun, který má jít na propagaci regionu, zejména na reklamu. Přidělení této částky budou projednávat 5. září krajští zastupitelé. „Peníze jsme poskytli s tím, že budou podporovat ubytovatele, aby zachránili sezónu,“ uvádí hejtman Jan Schiller.

Českému Švýcarsku by měl pomoci také server Seznam.cz, který na příští rok poskytne reklamní prostor v hodnotě stovek tisíc korun. Počítá se také s velkým zahájením příští turistické sezóny, které by měl mít v režii kraj a jehož cílem by opět bylo přilákat turisty zpět do národního parku a jeho okolí. „Požár zasáhl jen přibližně osminu národního parku, zbývající část se podařilo zachránit. Nepodařilo se ale zachránit cestovní ruch, ten je postižen v celém regionu Českého Švýcarska. Máme evidentní pokles bookingů,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro cestovní ruch Jiří Řehák, proč se kraj rozhodl pro pomoc.

Zacílí na kongresy

Na oživení turistického ruchu spolupracuje hejtmanství také s agenturou CzechTourism, jejímž prostřednictvím chce do regionu dostat více kongresů. „Kongresová turistika je významným prvkem turistického ruchu a shodou okolností má vrchol na podzim a na jaře. Máme příslib, že nás v tom podpoří,“ přibližuje další možnosti podpory Řehák.

Pokrytí ztrát kvůli požáru by měl sanovat i program ministerstva pro místní rozvoj. Kolik peněz do něj pošle, kdy a jakou formou to udělá, ale zatím není jasné. Resort totiž zatím žádnou dotační výzvu nezveřejnil. Oproti tomu v Sasku už mají jasno, tamní ubytovatelé mohou získat podporu pět až dvacet tisíc eur. Dohromady tato spolková země vyčlenila 2 miliony eur, tedy téměř 50 milionů korun.