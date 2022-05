A kolik dětí se v posledních letech v regionu hledalo? „V Ústeckém kraji jsme za poslední tři roky pátrali v kategorii dětí do 15 let po celkem 867 dětech. Z toho bylo 490 svěřenců výchovných ústavů, kteří se nevrátili z vycházky nebo návštěvy rodiny. A 316 bylo pohřešovaných dětí. Naštěstí všechny policisté vypátrali,“ dodala Hyšplerová.

Míša nebyla doma už pět let. Co se stalo? Kriminalisté pátrají dál

Za posledních 20 let se nepodařilo vypátrat Míšu, Honzíka a Patrika. Tehdy osmiletý Honzík spadl do rozvodněného Podkrušnohorského přivaděče v roce 2005. Pravděpodobně utonul, jeho tělo se ale nikdy nenašlo. Podobný případ se odehrál také v roce 2012 v Ústí nad Labem. Devítiletý Patrik tam tehdy spadl do Ždírnického potoka v Předlicích, také v tomto případě jsou svědci, kteří to viděli, jeho tělo se ale také neobjevilo. Třetím dítětem, po kterém se v kraji dlouhodobě pátrá, je Míša Muzikářová. Zmizela 11. ledna 2017 v Ústí nad Labem. Podle policistů se dívka pravděpodobně stala obětí trestného činu, podezřívali přítele její matky, ten se ale později oběsil. Dosud se neví, co se tehdy dívce stalo.