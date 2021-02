Policisté spolupracují se Správou NP České Švýcarsko. Dohlížejí tu na dodržování pravidel vstupu nebo parkování.

Pravčická brána v Českém Švýcarsku v zimě. | Foto: V. Sojka

Policisté se několikrát do měsíce vydávají společně se zástupci Správy Národního parku České Švýcarsko do oblastí chráněného území. Jedna z hlídek se konala během minulého víkendu, kdy policisté poříčního oddělení společně se zástupcem správy parku kontrolovali vybrané lokality, a to hlavně kvůli zákazu vstupu do jeskyní kvůli přezimování chráněných druhů netopýrů.