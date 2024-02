Záchranu lidského života si pravděpodobně mohou připsat na své konto šluknovští policisté. Oznámení o muži, který se měl pořezat o sklo, se totiž změnilo v boj o jeho život.

Rozbité sklo, ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Záboj

Šluknovští policisté ve společné hlídce se strážníkem městské policie vyrazili v neděli 11. února v půl deváté večer prověřit oznámení o muži, který se měl pořezat při rozbití skla dveří v bytě. Když ale přijeli na místo, okamžitě se jejich role změnila. V bytě se totiž nacházel muž, který z pořezané paže masivně krvácel. Policisté se snažili krvácení zastavit. „Společně zastavili krvácení zaškrcením poraněné ruky nad loktem, vytvořením a následným přiložením tlakového obvazu a uvedení poškozeného do polohy zabraňující vykrvácení,“ informovala děčínská policejní mluvčí Eliška Kubíčková.

To už na místo přijeli i záchranáři a muže si převzali do své péče. „Mohu potvrdit zásah u muže ve Šluknově, který měl středně vážné poranění ruky a byl převezen na chirurgii do Rumburku," sdělil mluvčí krajské záchranné služby Prokop Voleník.

Policisté zjistili, že se muž pořezal nešťastnou náhodou, kdy po své krátké zdravotní indispozici propadl skleněnými dveřmi. Ty se rozbily a sklo muži pořezalo ruku takovým způsobem, že se mu úraz mohl stát osudným. Policisté tak muži zřejmě zachránili život.

Mohlo by vás také zaujmout: Národní park jsem nezapálil, řekl bývalý strážce. Soud jej nechal ve vazbě