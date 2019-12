Tři lidé skončili ve středu ráno na policejních služebnách kvůli radarům ve Varnsdorfu na Studánce. Přímo do Varnsdorfu si pro ně přijeli kriminalisté. Mezi nimi by měl být starosta Stanislav Horáček a místostarosta Josef Hambálek (oba ANO). Kriminalisté se zajímají o kontroverzní smlouvu na provozování místního radarového systému a výběr pokut. Město má radary pronajaté od soukromé společnosti Water Solar Technology. Ta za každý změřený přestupek dostává přibližně 300 korun.

„V dané kauze jsme zadrželi tři osoby. Nyní probíhají úkony trestního řízení. Více informací zatím sdělovat nebudeme,“ uvedla policejní mluvčí Alena Bartošová. Policie uvedla, že obvinila celkem pět osob, z toho jednu právnickou. Z čeho konkrétně zatím nespecifikovala. Deník se snažil starostu Varnsdorfu kontaktovat, jeho mobilní telefon byl ale celý den nedostupný. Zda policejní vyšetřovatel podá podnět pro podání návrhu na vazbu, zatím není jasné. Ani to, kdo je třetím zadrženým člověkem. Policie měla na politiky čekat u domů celou noc a zadržet je ráno.

Ve středu měla podle plánu zasedat rada města. Podle místostarosty Rolanda Sollocha (ANO) se její jednání uskuteční. „Ráno mi volali z policie, že starosta a místostarosta na radu nepřijdou,“ popsal Solloch, jak se o zadržení svých kolegů z nejvyššího vedení Varnsdorfu dozvěděl. Podle svých slov byl překvapený z toho, co se stalo. „Vím jen, že odjeli na policii. Ani nevím kam. Rád bych k tomu řekl více, ale bylo to nečekané a nyní čekáme, co bude dál,“ doplnil místostarosta.

Jde pravděpodobně o vyústění policejního vyšetřování, které začalo před několika měsíci. Na začátku října policie provedla domovní prohlídku jak u starosty Horáčka, tak přímo na varnsdorfské radnici. Kriminalisté se zajímali především o výpočetní techniku a dokumenty, které by mohly souviset se zadáním zakázky na pronájem radarů. Za ty varnsdorfská radnice zaplatila už desítky milionů korun.

„Celou dobu jsem proti té naší radarové hře bojoval. Jsem přesvědčen, že to bylo všechno špatně. To, co se stalo, jde ruku v ruce s tím, co jsem předpokládal. Jen to mohu kvitovat. Mám naději, že bude vše okolo radarů rozkryté a prošetřené,“ řekl Deníku varnsdorfský zastupitel Jan Šimek (Náš Varnsdorf), který patří k nejhlasitějším odpůrcům smluv na pronájem radarů.

O zakázky na pronájem radarů se zajímal také Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten uložil Varnsdorfu tři pokuty v souhrnné výši 950 tisíc korun. Město podalo proti jeho prvoinstančnímu rozhodnutí rozpor, rozhodovat tak o něm bude jeho předseda Petr Rafaj. ÚOHS se nelíbil především způsob zadání zakázek na pronájem radarů.

Podle ministerstva vnitra je způsob měření na Studánce nezákonný, firma Water Solar Technology, od které si město radary pronajímá, totiž dostává provizi za každý změřený přestupek ve výši přibližně 300 korun. Podle ministerského výkladu zákona, které se opírá o rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, ale nesmí být na výsledku měření zainteresovaná třetí osoba. Postup radnice označil za protiprávní i úřad ombudsmanky.