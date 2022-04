Zdroj: Policie ČRJednat se mělo o ženu bílé pleti ve věku od 18 do 25 let. Měřila 174 centimetrů a vážila 75 kilogramů. Žena měla dlouhé hnědé vlasy stažené gumičkou do culíku a výrazný předkus. Na sobě měla šedou halenku s potiskem drobných květin bílé a modré barvy, svetr šedé barvy s rozšířenými rukávy od lokte k zápěstí a černé dlouhé legíny. Na nohou měla hnědé polokozačky na podpatku se zapínáním na zip, velikost 38 (na snímku).

V Labi u Těchlovic našli mrtvého člověka, po totožnosti policie pátrá

"Žádáme tímto každého, kdo by tuto ženu pohřešoval či poznal, případně měl další indicie vedoucí k ustanovení její totožnosti, případě jakékoli další poznatky, aby je předal na Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Službě kriminální policie a vyšetřování, 1. oddělení obecné kriminality Děčín, tel. 974 432 460, 974 432 336 nebo na linku 158," sdělila policejní mluvčí Eliška Kubíčková.