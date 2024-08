Podle Astronomického ústavu Akademie věd České republiky byl meteorický roj nejlépe vidět právě v noci na úterý. Že by mohla být opět vidět i polární záře pak předpověděli meteorologové. „Aktuálně probíhá poměrně silná geomagnetická bouře a pokud by aktuálně byla tma, slabší polární záře by s největší pravděpodobností byla viditelná,“ informoval v pondělí krátce před osmou hodinou večer na sociálních sítích Český hydrometeorologický ústav. V noci bylo možné polární záři pozorovat nad severním obzorem, nejlépe však fotograficky.

Vzácný přírodní úkaz bylo v Česku naposledy možné pozorovat letos v květnu, polární záře byla nejsilnější od roku 2003.