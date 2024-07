Vzácný přírodní úkaz bylo v Česku naposledy možné pozorovat letos v květnu, polární záře byla nejsilnější od roku 2003. První vlna plazmatických oblaků má dorazit již dnes, ale přes den. Geomagnetická aktivita však může vydržet až do noci. Na Slunci se navíc objevují další erupce. "Není vyloučeno, že se zvýšená geomagnetická aktivita prodlouží do dalších dní," sdělil ČTK v úterý 30. července astronom Petr Horálek z Fyzikálního ústavu v Opavě. Upozornil ale, že předpovědět tyto jevy je obtížné.

Podle Horálka je situace podobná jako v květnu, kdy série erupcí způsobila jasné polární záře na mnoha místech na světě včetně Česka a Slovenska. Tentokrát jsou nicméně erupce slabší. "V tuto chvíli vědci nepředpokládají, že stávající aktivita Slunce způsobí stejně intenzivní jevy, přesto zde šance na úkazy jsou. Navíc v následujících dnech ustupuje z noční oblohy Měsíc, který svým svitem jev často přezáří, takže nastávají příhodné podmínky," uvedl astronom.

Zájemci o pozorování úkazu by si měli najít místo s nerušeným výhledem k severu. Zároveň by se mělo jednat o oblast, kde pozorování nebude rušit světelné znečištění. Ve směru na sever se proto podle astronoma nesmí do vzdálenosti desítek kilometrů nacházet žádné větší město. Dobře jde polární záře zachytit na mobilním telefonu, který ukáže barvu lépe, než je možné vidět pouhým okem. I navzdory podmínkám, při kterých je možné úkaz na obloze pozorovat, se letos 10. května podařilo polární záři zachytit i přímo nad Děčínem, vhodnější podmínky pro pozorování pak měli lidé, kteří vyjeli do přírody mimo město.

