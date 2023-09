Pol-point je zabezpečené, nepřetržitě dostupné videokonferenční místo pro lidi, kteří potřebují pomoc policie. Při příchodu zazvoní, policista jim na dálku otevře dveře a oni si mohou v soukromí a bezpečí vyřídit s policií vše potřebné. První taková místa zřídili ve středních Čechách, kde jsou umístěná v budovách. V Ústeckém kraji by měly být umístěná v samostatně stojících stavebních buňkách. Právě ve středních Čechách pak bude sedět policista, který bude oznámení nabírat a následně je předávat na místní obvodní oddělení. „Ve středních Čechách mají takto nabráno za loňský rok tisíc oznámení. Kromě nás nabídli možnost připojit se k tomuto projektu také Plzeňskému a Libereckému kraji. Všechny tři kraje tuto možnost využily, přičemž v Plzeňském kraji pol-pointy již fungují,“ řekl krajský policejní ředitel Jaromír Kníže s tím, že krajské ředitelství počítá v budoucnu s dalším rozšířením této služby. V takovém případě by bylo potřeba na její pokrytí vyčlenit v kraji šest policistů.

Technologie pol-pointů dokonce umožňuje pomocí odkazů vést výslechy z jakéhokoliv počítače, například z domova. To může být vhodné především pro zvlášť zranitelné oběti trestných činů, například mravnostních zločinů. Krajské ředitelství má připravené dvě velikosti pol-pointů, ta větší v kontejneru dlouhém čtyři metry a širokém dva metry by měla vyjít na přibližně 600 tisíc korun. Krajští zastupitelé v pondělí 11. září schválili milionovou dotaci na podporu vzniku pol-pointů.

Pol-pointy budou schopné pomoci i zraněným lidem. Bude v nich umístěná lékárnička, s případným ošetřením poradí policista pomocí videokonference. „Bude tam také defibrilátor zdravotnické záchranné služby a v případě potřeby bude možné přepojit prostřednictvím našeho operačního na další složky IZS,“ doplnil krajský policejní ředitel. Součástí pol-pointu má být také schránka, do které bude možné odevzdat nalezené věci nebo různé dokumenty, které bude chtít příchozí předat policii.

Policisté v Ústeckém kraji mizí před očima, projevuje se to i na drogové scéně

Dohromady by taková zařízení měla v Ústeckém kraji vyrůst čtyři. Všechna plánuje krajské ředitelství umístit do regionů, které mají největší problémy s podstavy policistů. Tedy na Šluknovsko a Chomutovsko. Dohromady v Ústeckém kraji chybí více než 500 policistů, jen v okrese Děčín je to okolo stovky. „Pol Point je především určen pro veřejnost, kde v lokalitě nebo nejbližším okolí není dostupný základní útvar Policie ČR za účelem nutnosti přímé komunikace občana s Policií ČR,“ uvedl policejní mluvčí Kamil Marek.

Pro starosty ze Šluknovska je zvažované umístění pol-pointů překvapením. „O jejich umístění nic nevím. Nevím, jaké to přináší benefity. Když mám problém, tak si policii zavolám,“ říká předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Ten spolu se svými kolegy starosty z regionu dlouhodobě upozorňuje na nedostatek policistů v regionu. V problémech se ocitlo především obvodní oddělení ve Velkém Šenově. Krásnolipští policisté, kteří mají kromě jiného na starosti i celý Národní park České Švýcarsko, pak velmi často jezdí vypomáhat kolegům do Varnsdorfu. V minulosti vyvolali několik jednání, kterých se zúčastnil krajský policejní ředitel Jaromír Kníže nebo policejní prezident Martin Vondrášek. „Když jsme měli jednání s policejním prezidentem, říkal nám, že rušení obvodních oddělení není v plánu. Nevím, nakolik tomu můžeme věřit, ale řekl to poměrně jasně,“ doplnil krásnolipský starosta.