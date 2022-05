Skupiny žáků rozdělené do jednotlivých soutěžních dní podle ročníků tak měli ve hře fiktivnímu klientovi radit při jeho cestě životem od nejrůznějších pojištění přes hypotéky až po spoření tak, aby do penze odcházel zabezpečený a celým životem prošel se zajištěním co největšího množství rizik. Hra má za úkol naučit děti odpovědnému finančnímu chování.