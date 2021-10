„Někdy teď jezdíme i za nulu, někdy jsme, bohužel, i v mínusu. Jde to nahoru totiž tak rychle, že ani nestíháme reagovat. Přepravy a ceny máme dopředu nasmlouvané, a jak ceny nafty mezitím rychle rostou, nestačíme to ani zohledňovat. Naše marže jsou tak velmi nízké, nebo někdy ani žádné,“ přiznal Stanislav Šusta, jednatel společnosti Noprosu z Varnsdorfu.

Firma provozuje nákladní dopravu, na silnice posílá několik desítek kamionů. „Poznamenává nás to ohromně. Pohonné hmoty a mzdy řidičů jsou naše největší náklady. Nafta letí nahoru, přepravné se ale nezdražuje tolik. Neseme vyšší náklady, potřebovali bychom, aby se to už zastavilo,“ pokračoval Šusta. S tím, jak se zvyšuje cena za přepravné, budou muset zdražit i výrobci zboží, budou muset vyšší náklady za dopravu započítat do svých cen.

Podobné problémy mají také autobusoví přepravci z regionu. Pět autobusů provozuje Josef Danko z Měcholup na Žatecku. „Je to hrozné, hodně se nás to dotýká. Museli jsme zdražit o korunu na kilometr. Jestli ceny půjdou nahoru, budeme muset ceny dále navýšit, abychom přežili,“ řekl majitel firmy, která se věnuje hlavně zájezdové dopravě, vozí děti na školní výlety, tábory a podobně.

Pohonné hmoty zdražily meziročně v průběhu září a října až o 20 %. „Ropa je nejdražší za osm let, pohonné hmoty v ČR proto dále razantně zdražují. Kvůli plynové krizi půjdou ceny dál nahoru, až ke 40 korunám za litr,“ myslí si Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

„Benzín i nafta v ČR zdraží i v příštích dnech. Nafta zdražuje výrazněji než benzín, neboť na obrátkách nabírá topná sezóna a Evropa navíc prochází plynovou krizí. Topná nafta představuje poměrně blízkou náhražku právě plynu, takže s růstem jeho ceny stoupá poptávka po ní, což vyhání vzhůru i cenu ropy jako takové,“ pokračoval ekonomický expert. „V zimě tedy nelze vyloučit ceny benzínu v ČR až kolem 40 korun za litr, nafta by mohla být srovnatelně drahá, případně jen o několik desítek haléřů levnější,“ uvedl Kovanda.

Potíže s vyššími náklady řeší i městské dopravní podniky. Zvyšující se cena nafty nenechává klidné ani vedení Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. „Samozřejmě, pokud se nafta takto výrazně zdražuje, poznamenává nás to,“ uvedl tiskový mluvčí Jiří Holý. V Mostě budou v blízké budoucnosti projednávat možné úpravy cen jízdného. Pokud ceny dál porostou, může zdražit zájezdová doprava. Záležet bude na tom, jak se podniku bude dál dařit soutěžit dodavatele pohonných hmot, kde soutěž probíhá každý týden dvoukolově. Součástí pohonných hmot je i aditivum AdBlue, kde se cena za poslední měsíc zvedla na trojnásobek. Co se týká možných kompenzací od měst, tedy majitelů podniku, zatím se tato situace neřešila.

„Ropa zdražuje z několika důvodů. Prvním je popandemické ekonomické zotavování. Dalším pak energetická krize, která zuří zejména v Evropě. V neposlední řadě je důvodem zdražování ropy i to, že Rusko, Saúdská Arábie a další velcí tradiční těžaři ropy, kteří po pandemii látají díry svých státních rozpočtů, záměrně neuvolňují těžbu ropy tolik, jak by mohli. Protože ropa na světový trh tedy neproudí v takovém objemu, aby při stávající ceně uspokojila veškerou poptávku, její cena znatelně roste,“ dodal Lukáš Kovanda.