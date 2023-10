Už příští týden se děti dočkají podzimních prázdnin a děčínská zoologická zahrada si pro malé školáky přichystala oblíbenou stanovištní soutěž o ceny.

Děti na podzim v zoo. Ilustrační foto | Foto: Zoo Děčín

"Půjde o strašidelnou stezku s jedenácti stanovišti, kde se na každém z nich děti potkají s jiným strašidlem. Pokud splní všechny jejich úkoly, mohou si do soutěžní kartičky zakreslit speciální symbol, pomocí kterých pak na konci vyluští hádanku. Komu se to podaří, dostane se do slosování o prima ceny ze zoo," přiblížila program mluvčí zoo Alena Houšková.

Stezku zoo připravila ve spolupráci s portálem www.taborovky.cz. Soutěž bude k dispozici od čtvrtka 26. do neděle 29. října. Losování výherců pak proběhne v pondělí 30. října.