S přívaly spadaného listí mohou i letos pomoci děčínské zoologické zahradě školáci a studenti. Zoo vyhlásila oblíbenou brigádu pro školní kolektivy v hrabání listí s názvem Přijďte si nahrabat do zoo. Odměnou za odvedenou práci bude pro každé dítě volňásek na další návštěvu zoo.

Podzimní brigáda v zoo. Ilustrační foto | Foto: Alena Houšková

„Brigádu odstartujeme 16. října a bude trvat až do konce listopadu. Pracovat u nás mohou školy pouze ve všedních dnech a je nutné se předem přihlásit,“ vysvětlila mluvčí zoo Alena Houšková. Přihlásit se je možné na telefonním čísle: 412 531 626 nebo e-mailu: vyuka@zoodecin.cz.

Úkolem přihlášené skupiny v ideálním počtu od 10 do maximálně 25 dětí v doprovodu pedagoga bude shrabat listí na zadaném úseku. "Optimální doba práce se pohybuje v rozmezí 1,5 až 2 hodiny. V den hrabání mají kolektivy vstup do zoo zdarma, mohou být přitom v areálu po celou otevírací dobu. Každý účastník navíc obdrží volnou vstupenku do zoo s platností do konce června 2024," doplnila Houšková.

Podzimní brigáda v zoo

• úkolem bude shrabat (nebo zamést) listí na daném úseku a odvézt jej do přistaveného kontejneru

• věk dětí není omezen, záleží na uvážení pedagoga, doporučujeme pro starší žáky a studenty, jedná se o fyzicky namáhavou činnost

• doporučení: s sebou pracovní rukavice, vhodné oblečení a obutí

• začátek práce v čase 8 – 14 hodin

• v jeden den lze objednat pouze jednu skupinu dětí