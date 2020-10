Varnsdorfský pivovar Kocour ročně uvaří okolo 4 500 hektolitrů piva. Už nyní je ale jasné, že letošní rok bude výrazně horší. „Právě nad tím sedím, netuším, jak to bude dál. Běžně vozíme jen do Prahy týdně tři dodávky plné piva, to je 4,5 tuny. Dneska jsme tam vezli 160 kilogramů,“ popsal strmý propad prodejů majitel Kocoura Josef Šusta.

Ztráty sčítá také krásnolipský pivovar Falkenštejn. Na jaře počítal ztráty ve stovkách tisíc každý týden, kdy musel mít zavřeno. „Bude to horší než na jaře, kdy alespoň mohli dorazit turisté, kteří si u okýnka koupili pivo. S těmito zákazníky nyní moc počítat nemůžeme, když jsou zavřené hotely a penziony. Budeme tak závislí především na místních a chalupářích,“ přiblížil výhled do příštích týdnů spolumajitel Falkenštejnu Jan Srb. Kvůli covidu musel vyrazit tento týden na rozvozy piva po Praze. Řidič, který krásnolipské pivo běžně rozváží, je totiž kvůli nákaze koronavirem v izolaci a nemůže tak chodit do práce.

Pivovar se snaží prodávat navařené pivo alespoň přes výdejové okénko, které pojmenoval McFalk. Kromě piva v něm nabízí také hotovky z denního menu nebo burgery.

„Jsou to nějaké příjmy, které alespoň částečně pokryjí naše náklady. Ale s běžným provozem pivovaru s restaurací a penzionem se to samozřejmě nedá srovnávat. Musíme se nějak snažit přežít do jara,“ doplnil Srb.

Velké naděje do této formy provozu nedává ani Šusta. Na jaře totiž k cestám k okénku s pivem lákalo počasí. „Umíte si představit, že takhle budou chodit lidi, když bude sníh? Já moc ne,“ je skeptický majitel Kocoura.

S obavami vzhlíží k dalším týdnům také majitel děčínského pivovaru Nomád Jan Kočka. „Zima je celkově špatná. Pokud by to mělo trvat až do jara, Nomád to nepřežije. Všichni jsou z vývoje překvapení jak silničáři z prvního sněhu, hrozně jsme zaspali,“ je naštvaný známý pivovarník, který patří mezi spoluzakladatele Svazu malých pivovarů. Podle jeho názoru je velkým problémem nepředvídatelnost opatření, které přijímá vláda. Podnikatelé, jako jsou právě majitelé pivovarů, totiž potřebují plánovat chod svých firem s určitým předstihem.

Pivovarům a jejich restauracím sice stát uhradí mzdové náklady, provoz takového zařízení ale stojí mnohem více. Výroba piva je poměrně energeticky náročná, a tak stále budou muset běžet například chladicí agregáty udržující pivo při teplotě, při které se nezkazí. Například v Kocourovi je neustálý příkon všech zařízení na elektřinu spojených s výrobou piva okolo 30 kilowattů. Řada pivovarníků také ještě splácí vybavení provozů.