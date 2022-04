Jeden z novějších fíglů podvodníci vyzkoušeli na Marku Kučerovi z Chomutova, který na internetových stránkách inzeroval prodej používané digitální zrcadlovky za 35 tisíc korun.

„Na to konto se mi ozval zájemce. Domluvili jsme se po esemeskách, vypadalo to, že je vše v pohodě. Pak ale napsal, že mi pošle odkaz na kurýrní službu DPD, kde se mám zaregistrovat,“ popsal. Výměna měla vypadat tak, že předá zásilku a na účet mu přijdou peníze. „Doména ale nebyla dpd.com, měla trochu jiný tvar. Byl to jasný podvod,“ doplnil.

Snažil se se zájemcem spojit telefonicky, to však nebylo možné. Komunikoval výhradně přes textovky, Messenger a WhatsApp. Když s ním chtěl dojednat jiné podmínky jako dobírku či platbu v hotovosti s osobní předáním, nejdříve se zájemce vymlouval, že je z daleka a později přestal reagovat.

Grilovačky i vaření výrazně podraží. Ceny masa letí v Ústeckém kraji nahoru

Podobnou zkušenost má i Jana Tvrzníková z Litoměřicka, která se snažila prodat myčku. „Ozval se mi na whatsappu týpek, že si pro ni nechá poslat kurýra. Prý je to nová služba České pošty. Kurýr by myčku převzal a peníze by přišly na účet,“ vylíčila. „Zdálo se mi to ale divné, protože poštou posílám věci často a takovouto praxi neznám. Volala jsem i kamarádce, která tam pracuje, jestli mají nějaké změny. Nevěděla o ničem,“ dodala. Domluvu s možným kupcem proto utnula.

Podle policie bývá modus operandi v podobných případech tento: Pachatelé se obětem ozývají přes chat s tím, že koupí nabízené zboží. Následně pošlou internetový odkaz na formulář údajné kurýrní služby, který má oběť vyplnit, kliknout na pole „Získejte finanční prostředky“ a zadat číslo své platební karty i s bezpečnostním kódem. Následně začnou peníze z účtu mizet jako mávnutím proutku. Limit je daný tím, co má člověk našetřeno.

Zachraňují historický statek. Z ruin staví manželé své sny, už tam frčí svatby

V Teplicích takto přišla o 19 tisíc korun žena, která původně inzerovala prodej pěti hodinek za celkem 6 tisíc korun. „Občané musí být obezřetní nejen při koupi věcí přes inzertní portály, ale i při prodeji,“ upozornila mluvčí teplické policie Ilona Gazdošová. Například na Chomutovsku policie od loňského ledna šetřila kolem desítky podobných případů.

Stále také pokračují útoky, kdy si podvodníci hrají na bankéře a snaží se dostat přístupová data pod záminkou, že byl bankovní účet majitele napadený. Chomutovští policisté se například zabývají oznámením 23leté ženy, která takto minulý týden přišla o 81 tisíc korun.

„Stala se jednou z mnoha obětí aktuálně rozšířeného podvodného jednání označovaného jako vishing a spoofing,“ zkonstatovala mluvčí chomutovské policie Miroslava Glogovská. Založené jsou často na principu telefonních hovorů, kdy se volající představí jako pracovník banky. „Fiktivní bankéř majitele vystraší různými tvrzeními a přiměje ho peníze z účtu převést na účet, který označí jako bezpečný, anebo je z účtu vybrat a vložit například do bitcoinmatu na krypto peněženku,“ popsala podvodnou praxi Glogovská. Problémem podle ní je, že tvrzení těchto pachatelů bývají velmi věrohodná, jelikož dokáží napodobit jakákoli telefonní čísla. Například banky či Policie ČR.

Od začátku loňského roku policie v rámci kraje eviduje k osmi desítkám případů, kde hlavní roli sehrál falešný bankéř. V rámci republiky jde o stovky případů.