Během prvních dní se ale nápor dařilo zvládat. „Chodím na tuto poštu už dlouho, jsme spokojená. Pan vedoucí je skvělý a stará se, i uklízí,“ řekla v úterý dopoledne 4. července spokojeně žena, která si na podmokelské poště vyzvedla důchod.

Byla jednou z přibližně padesáti lidí, kteří během půl hodiny na poštu dorazili. Dohromady by pošta měla v Podmoklech vyplatit přibližně 1200 penzí, každý čtvrtý důchodce si je totiž nechává vyplácet v hotovosti. Jejich výplata je omezená na sudé dny. V průměru tak musí pošta dát peníze každý výplatní den více než 130 důchodcům, v některých měsících to ale může být i více. Ti si ale nemusí pro penzi přijít přesně v den výplaty. Co všechno se ale může také stát, píšeme dále v článku.

Za vším je to, že státní podnik zrušil na konci července polovičku svých poboček. A vědělo se o tom delší dobu, psali jsem to už v dubnu…

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura