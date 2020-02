Dohromady na pět otázek má odpovědět znalec Karel Dusbaba. Kromě souladu s projektem má zjistit, zda byla v případě odlišného postupu, než jaký nařizoval projekt, zachována kvalita či zda únosnost chodníků a silnice odpovídá požadavkům smlouvy, kterou Děčín uzavřel se Strabagem. Radnici také zajímá složení podloží pod chodníky a ulicí. Zadání posudku schválili radní už loni na jaře, odbor rozvoje jej ale zajistil až koncem loňského roku. „V současné době jsou na místě stavby prováděny odborné zkoušky nezávislou akreditovanou laboratoří. Následně po vypracování a předání protokolů soudnímu znalci bude přibližně za čtyři týdny vypracován znalecký posudek,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Město znalci zaplatí více než 170 tisíc korun.

Kdy se na stavbu opět vrátí dělníci, zatím není jasné. Stejně tak není jasný termín dokončení. Město nyní vyjednává se společností Strabag o dalším osudu stavby. „Měl jsem tu na jednání ředitele. Generální ředitel se ke mně objednal na schůzku, ale nedorazil. Tento týden se proto sejdu s prokurou této firmy. Za mne to zkusme co nejrychleji dodělat, což je možné jen dohodou. Nikdy negarantuji, že to dopadne dobře, protože se může stát, že od zakázky odstoupí druhá strana. Ale to si nepřejeme,“ řekl na posledním jednání zastupitelstva primátor Jaroslav Hrouda.

Kvůli sporům o kvalitu padlo také trestní oznámení. Stejný znalec, tedy Karel Dusbaba, dělal posudek pro hospodářskou kriminálku, která se zabývá možným podezřením z podvodu. Podle města totiž chybí části podloží, které měly zajistit pevnost povrchu. Stavební firma měla i přesto chybějící součásti stavby vyfakturovat. Peníze později ale vrátila.

„Práce na stavbě byly na podzim zastaveny z důvodu překážek na straně investora, kde zbývá dořešit otázky spojené s pozemky, jež jsou v majetku církve. Tato situace by měla být předmětem dalšího jednání s investorem v nejbližší době,“ potvrdila další jednání s městem mluvčí Strabagu Edita Novotná s tím, že k vypovězení smlouvy ze strany stavební firmy nevidí důvod.

Ukončení smlouvy má rizika

Právě možné ukončení smluvního vztahu s nadnárodním koncernem bylo předmětem diskuze o průběhu revitalizace Podmokel na čtvrtečním zastupitelstvu. „Jednání jsou velmi intenzivní. Že stavba nebyla provedena podle projektové dokumentace, to je jasné. To mohl být důvod pro odstoupení od smlouvy, což se nestalo. Říkám ale nahlas, že se zvažuje odstoupení od smlouvy, a víme, jaké důsledky z toho plynou,“ uvedl na jednání zastupitelstva městský právník Narcis Tomášek. Podle jeho názoru by se Strabag takovému kroku velmi rázně bránil, protože by to zhoršilo jeho pozici v ucházení se o další veřejné zakázky. „Pokud bychom odstoupili od smlouvy, museli bychom vyhlásit nové výběrové řízení, které by mohl Strabag napadnout. Mohou to být předběžná opatření a stavbu zastavíme ne na rok, ale na roky,“ doplnil Tomášek.