Na čtyřech místech sídliště Podhájí v Rumburku vzniknou nová parkovací místa, dohromady by mělo jít o prostor pro 66 aut.

Parkování, ilustrační foto. | Foto: Deník

Nejvíce by jich mělo být u autobusové zastávky na Krásnolipské ulici, kde se počítá s 30 parkovacími místy. Dalších 27 míst vznikne ve vnitrobloku v Polní ulici, kde místo podélného bude kolmé stání. Stavba by měla být hotová do letošních Vánoc. Budování nových parkovacích míst je součástí první etapy revitalizace sídliště, kromě nových parkovišť se počítá také s výměnou lamp veřejného osvětlení.