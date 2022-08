V následujících dnech se navíc výrazně oteplí, teploty nejprve překročí třicítku, později se mohou vyšplhat i nad 35 stupňů Celsia. "Ani výhledově to nevypadá, že by dorazily dostatečně vydatné a dostatečné dlouhé srážky, které by s likvidací požáru mohly pomoci," doplnil Tomšů.

Kromě deště je důležitým faktorem také vítr, který v minulých dnech roznášel požár i do kilometrových vzdáleností. Do pátku by podle Radka Tomšů silnější vítr vát neměl, to se ale může změnit při pátečním přechodu fronty. To je ale časově ještě příliš vzdálené pro přesnější předpovědi.