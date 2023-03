Na jeden den zaplní krásnolipské kino exotika, extrémní zážitky i překonávání vlastních možností. To vše přiblíží cestovatelé, kteří dorazí na první ročník cestovatelského festivalu dvojice BigTrip.cz, tedy Kateřiny a Ladislava Bezděkových.

Cestovatelé BigTrip. Ilustrační foto | Foto: Se svolením BigTrip

"Život se má užít, ne přežít. Tím se řídíme nejen v našich životech, ale také když jsme vybírali hosty prvního ročníku festivalu. Všechno to jsou kamarádi, se kterými nás spojuje vášeň pro cestování," říká Ladislav Bezděk.

Hned první host návštěvníky festivalu zavede až do Jižní Ameriky. Pavel Svoboda, výborný fotograf a dobrodruh si připravil novou přednášku o Peru. Monika Benešová pak do Krásné Lípy přiveze příběh první ženy z Česka, která zvládla přejít Pacifickou hřebenovku, více než 4 000 kilometrů dlouhou trasu vedoucí od hranic USA s Mexikem až do Britské Kolumbie v Kanadě. Chybět nebudou ani ti, kteří se na své cesty vydali na motorkách nebo v autech. Slovinec Igor Brezovar za tři roky navštívil 135 států a najel v sedle motorky 430 tisíc kilometrů. Spolu s hercem Martinem Písaříkem projeli západní Afrikou od severu k jihu. Na motorce se na cesty vydal také Pavel Suchý, který na Jawě zvládnul objet čtyři kontinenty a objel tak celý svět na motorce jako první Čech. Posledním hostem festivalu bude Majo Grofčík, který se vydal ze Slovenska až do Laosu v žigulu.

"Festival jsme postavili tak, aby především lidi bavil. Chceme lidi bavit, motivovat, inspirovat. Zkrátka pošťouchnout lidi, ať také někam vyrazí a plní si své sny. Všichni hosté jsou skvělí vypravěči, kteří na svých cestách zažili neuvěřitelné věci. A o ty se s námi, se svým typickým smyslem pro humor podělí," zve na festival Ladislav Bezděk.

Nejsevernější cestovatelský festival v České republice se koná v sobotu 25. března, první host vystoupí v kině v Krásné Lípě ve 13 hodin.