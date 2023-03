„První odpověď už máme. Během dvou až tří týdnů bychom měli dostat termín jednání. Rádi bychom setkání uspořádali opět na šluknovském zámku, případně u nás,“ řekl předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska a starosta Krásné Lípy Jan Kolář.

V Ústeckém kraji chybí téměř 600 policistů, starostové chtějí systémové změny

Po několika urgencích a neformálních tlacích dostal z ministerstva vnitra stručnou odpověď, na kterou město čekalo téměř dva měsíce. „Ministr vnitra už na toto téma s policejním prezidentem Martinem Vondráškem diskutoval a následně mu uložil v této záležitosti učinit další potřebné kroky. Z naší strany se už výše zmíněnou problematikou zabýváme,“ napsala starostům vedoucí kabinetu ministra vnitra Jiřina Holubová.

Policejní prezident, který o nedostatku policistů jednal v Praze také se senátorem a místostarostou Krásné Lípy Zbyňkem Linhartem, má za sebou první pracovní návštěvu regionu, kam dorazil bez větší publicity. Chtěl se seznámit s fungováním jednotlivých oddělení.

Zajímalo jej například to, jak se rozdělují služby, kdy jednotlivá oddělení musí vypomáhat například oddělení ve Varnsdorfu, kde je kritický podstav a bez výpomoci by nebylo schopno zajistit 24hodinovou službu. Ve chvíli, kdy krásnolipská hlídka zamíří do Varnsdorfu je kromě Krásné Lípy zcela odkrytá Chřibská, Rybniště nebo celé území národního parku.

Chybí stovky policistů

Pokud by policie měla naplněné stavy, sloužilo by v Ústeckém kraji 3400 policistů. K tomuto stavu má ale policie daleko. „Situace určitě není dobrá. K 1. lednu chybělo u krajského ředitelství 560 policistů. V roce 2016 v celém kraji chybělo jen 12 policistů. Nejhůř na tom je územní odbor Chomutov, kde chybí 28 procent policistů. Potom následuje Děčín a Teplice, kde chybí 20 procent policistů,“ uvedl po jednání 10. ledna krajský policejní ředitel Jaromír Kníže.

Jedním z důvodů, proč se nedaří nabírat dostatečný počet policistů, jsou mimo jiné finance. Například náborový příspěvek je jen 110 tisíc, ačkoliv může být až 150 tisíc. Ještě nedávno přitom policie nově příchozím vyplácela jen 75 tisíc korun. Nižší, než by mohly být, jsou i stabilizační příspěvky a další příplatky. O jejich výši přitom nerozhoduje okresní nebo krajské ředitelství, ale policejní prezidium. Právě s tím by podle představ starostů ze Šluknovského výběžku měl pomoci policejní prezident mířící na návštěvu regionu.