Zdroj: archiv Davida Kovalčíka

Ze silového trojboje jsem se postupně propracoval ke kulturistice. Ta se stala mým životním stylem, který jsem do svého života zařadil ve všech směrech. Jde nejen cvičení, držení jídelníčku a časté trénování ale celkově smýšlení. Tím jsem se dostal do fáze, kdy vím, že nic není zadarmo a už vůbec to nepřijde hned. Každý výsledek má za sebou řadu neúspěchu nebo těžkých situací. Cesta k úspěchu jak v osobním, pracovním nebo sportovním životě nikdy není lehká a člověk musí nadále ve všem bojovat a neklesat na mysli. Každý máme na světě další osobu, která nám v tom pomůže. Ať už je to rodina, přítelkyně nebo kamarádi. Díky tomu je ta cesta lehčí.