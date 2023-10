„Pojď, pojď, pojď. A dej si jedenadvacátý. Dej ho, neboj se toho!“ hecuje Luboš Rafaj z Agentury Dobrý den, která spravuje české rekordy, Petra Beneše při příjezdu do cíle dvacátého kola své rekordní jízdy. Už to by stačilo k překonání rekordu v počtu vyskákaných schodů na jednokolce. Dosavadní rekord držel Američan Owen Farmer. Jezdec ze San Francisca potřeboval na více než tisíc schodů přes 46 minut, Petr Beneš o čtyři méně, a tak se pustil ještě do dalšího kola a k tomu si přidal ještě deset schodů. „Je to tam. My to teď ještě prověříme, ale vše nasvědčuje tomu, že Petr skutečně překonal světový rekord,“ řekl po dojetí do cíle Rafaj.