V Děčíně si letos koledy zazpíváme stejně jako loni v Knihovním sále děčínského zámku. „Na zámku je nádherné prostředí. Moc se těší děti i jejich rodiče. Dokonce už i babičky mají stažené zpěvníky a nacvičují,“ řekla Deníku sbormistryně Martina Záhorová z děčínského domu dětí a mládeže. Zpívat budou děti od čtyř do šestnácti let, které jejich rodiče a prarodiče během roku téměř nemohou v Děčíně slyšet. Většinou totiž koncertují mimo město, jednou z mála výjimek bude vystoupení s houslistkami Inflagranti během děčínského adventu na Masarykově náměstí v pátek 20. prosince od 18.30 hodin.

Právě tento sbor, který s Deníkem vystupoval i v minulých letech, na zámku zazpívá klasické koledy jako Nesem vám noviny, Pásli ovce Valaši nebo Půjdem spolu do Betléma. První koleda se v celé republice rozezní ve stejný čas, tedy v 18 hodin.

Návštěvníci se nemusejí bát, že nebudou znát text pěti koled, které si ve vánočně nazdobeném sále zazpívají. Přestože jde o skladby všeobecně známé a snad každý je v dětství zpíval, budou pro příchozí zdarma připravené zpěvníky s jejich texty.

Zpěvníky si lze také stáhnout z webu Deníku, případně na adrese ceskozpivakoledy.cz. Na této adrese se je možné ke zpívání koled s Deníkem také přihlásit. Stačí vyplnit formulář. Přihlásit se může kdokoli – spolek, soubor, domov seniorů anebo skupinka sousedů. „Česko zpívá koledy je největší spontánní vánoční akce v naší republice. Na náměstích, na návsích i na řadě jiných míst se opět sejdou tisíce lidí, aby si společně zazpívali koledy,“ připomněl ředitel redakcí Deníku Roman Gallo.

Kromě děčínského zámku se ke zpívání koled s Deníkem doposud přihlásilo více než patnáct dalších míst ve městech a obcích z okresu. Další přitom ještě mohou přibýt. Zklidnit se v předvánočním shonu přijdou lidé do kostelů, na náměstí ke svítícím vánočním stromům nebo do domů dětí a mládeže. Zpívat se bude tradičně například v kostele v Jedlce v Malé Veleni. Koledy rozezní také společenský sál v Horních Habarticích, zazní u vánočního stromu v České Kamenici a Krásné Lípě, v Rumburku si zazpívají koledy v domě dětí a mládeže.

„Děláme to už několik let, chceme, aby se děti naučily koledy, což pak využijeme u vánočního stromečku přímo na Štědrý den. Zároveň je to i příjemné setkání s lidmi z obce,“ uvedl David Brabenec z dětského domu v Lipové. Tam se scházejí u vánočního stromku na návsi, kam přijde každoročně kolem 80 lidí.

Připojili jste se k celostátní předvánoční akci Deníku Česko zpívá koledy? Pošlete nám fotografie na adresu decinsky@denik.cz a my je zveřejníme.