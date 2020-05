/FOTO/ Plné ruce měli ve čtvrtek 7. května drážní hasiči v Děčíně, kde zasahovali hned u dvou nehod na železnici. V Březinách se srazil osobní vlak s autem, těsně před tunelem do Prostředního Žlebu pak do sebe narazila lokomotiva s drezínou.

V Březinách se srazil vlak s osobním autem. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Dopolední osobní vlak z Děčína do Liberce nedorazil. Na přejezdu těsně za březinskou zastávkou mu totiž do cesty vjelo osobní auto, které odmrštil pod sráz do křoví. Samotný vlak zastavil až po téměř čtvrt kilometru.