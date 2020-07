Zdroj: Deník / Karel PechVelkou energii i značnou část svého nízkého příjmu dosud věnoval boji proti prvnímu rozsudku soudu z října 2017. Ten 22letého vraha de facto zprostil viny s tím, že byl nepříčetný, a poslal ho do ústavu. Následné zkoumání ale podle letošního květnového rozsudku v obnoveném líčení ukázalo, že to tak nebylo. Soud poslal vraha na 14 let do vězení.

Pro Bergera seniora bylo toto zatím nepravomocné rozhodnutí ústeckého krajského soudu velkou satisfakcí. A energii chtěl konečně napřít na pohřbení syna a důstojný pomníček u řeky Mandavy, kde k vraždě došlo. Na tom přitom podle jeho úvahy mohl být veřejný zájem, pomníček mohl fungovat jako obecné memento, stát se i mládeži srozumitelnou součástí protidrogové prevence v příhraničním městě, kde mají s drogami velký problém.

„Kdyby šli rodiče se svým dítětem kolem, mohli by mu říct: Vidíš, k čemu mohly dovést člověka drogy? Tady zemřel chlapec rukou feťáka, řekli by mu,“ popsal Berger. V současnosti je na místě vraždy dřevěný křížek nedůstojného vzhledu, který sem původně umístil už po tragické události.

Finanční podporu města nezískal

Berger chtěl na pomníček ve Varnsdorfu získat podporu radnice. Pro obecní rozpočet v podstatě bagatelní částku 20 tisíc mu ale město rozhodnutím radních z konce června nedalo. A to i přesto, že mu to podle Bergera dvakrát ústně slíbil dříve místostarosta a teď starosta Varnsdorfu Roland Solloch (ANO). Naposledy na schůzce v květnu prý Bergerovi řekl, že odsouhlasení dotace pro radní nejspíš nebude problém.

Možná je ale rozhodnutí rady jen dílem nešťastného nedorozumění. Z peněz chtěl totiž Berger financovat jak pomníček, tak částečně i hrob v České Lípě. Do žádosti podané na radnici, kterou má Deník k dispozici, to ale takto nenapsal, tam žádá o 20 tisíc jen na pomníček. Starosta však o jeho záměru financovat z příspěvku i hrob podle Bergera věděl.

Varnsdorfský starosta pro žádost podle svých slov v radě hlasoval. „Ale mám tam jenom jeden hlas, a rada se usnesla, že ho nepodpoří,“ vysvětlil Solloch. Radě prý vadila neúplná žádost i to, že Berger mínil využít podporu na hrob až v České Lípě, kde se Dominik narodil. „Něco jiného by podle radních bylo, kdyby městské peníze financovaly hrob na našem městském hřbitově,“ poznamenal starosta.

To, že chtěl Berger peníze použít částečně i na pomníček přímo ve Varnsdorfu, pro radní nejspíš z přetlumočení schůzky starosty s Bergerem a ani přes výslovné uvedení v žádosti nebylo srozumitelné. Ostatně pomníček by podle Bergerova sdělení stál jenom 10 tisíc, žádal ale dvakrát víc. „Pak by musel požádat znovu,“ reagoval Solloch s tím, že tomu by mohli být radní nakloněni.

Bergera rozhodnutí vedení města velmi zklamalo. „Tři roky vše investuji do boje proti vrahovi, riskoval jsem zdraví proto, aby zde bylo pro všechny bezpečno. Víme, jak je vrah nebezpečný. Myslím si, že mým bojem jsem pro Varnsdorf trošku udělal. Lidé jsou v bezpečí. A město neudělá dobrý skutek?“ pozastavil se muž nad zamítnutím žádosti.

Berger už u varnsdorfského kameníka složil tisícovou zálohu na pomníček v parku u kina Panorama, povolení k jeho umístění ale ještě od města nemá. Objednaný hrob v Lípě přijde na 35 tisíc, také 10tisícovou zálohu tamnímu kameníkovi složil. „Teď mi nezbývá než chodit hrát po hospodách do klobouku, abych doplatil zálohy na pomníček i hrob,“ konstatoval Varnsdorfan, který příležitostně hraje na kytaru a zpívá.

Na pietní místo zkusí našetřit sám

Než by si však tímto způsobem našetřil potřebné peníze, nějaký čas by to trvalo. „Ta beznaděj, že syna zase dlouhý čas nepohřbím a nepostavím mu pomníček, je hrozná,“ přiznal Berger. Ten má vzhledem k svému zdravotnímu stavu zároveň obavu, že by Dominika pohřbít už nestihl.

Proto uvažuje o tom, že by pomníček i hrob nechal udělat hned a pak by to kameníkům splácel. O podání případné nové žádosti městu už neuvažuje. „Když nedokázali pochopit moji těžkou situaci, bylo by to pro mě ponižující,“ konstatoval muž s tím, že teď doufá už jen v to, aby mu na městském úřadu schválili umístění kamenného pomníčku, a na ten i na hrob se pokusí sám našetřit.

Soudní proces dosud neskončil

Před třemi roky zavražděný Dominik nemá zatím ani hrob, ani pomníček. Ani soud s vrahem Jiřím N. ještě není pravomocně vyřízen. Odvolal se totiž proti rozsudku krajského soudu, který ho poslal na 14 let do vězení, k Vrchnímu soudu v Praze. Líčení tam se koná 11. srpna.