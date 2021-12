Od příštího týdne si budou moci lidé dojít na PCR testy také do nemocnice ve Varnsdorfu. První pacienty odbaví testovací místo v pondělí 20. prosince.

Testování na covid-19, ilustrační foto. | Foto: Deník

Výsledky z odběrů by měla laboratoř zpracovat vždy do druhého dne. „Testovací místo se nachází v areálu Nemocnice Varnsdorf u zadního bezbariérového vchodu,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký s tím, že nebude možné provést test samoplátcům. Přijít na PCR testy bude možné v pondělí, ve středu a v pátek vždy od 8 do 9 hodin. Od 10 hodin je možné ve stejné dny si nechat udělat antigenní testy, které ve Varnsdorfu dělají také v neděli od 9 do 12 hodin.