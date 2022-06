Další ze starých a k chovu zvířat už nepříliš vhodných výběhů v děčínské zoo projde přestavbou. Nový moderní kabát dostane druhá část pavilonu opic, kterou nyní tvoří mřížová klec. Práce na úpravách expozice by měly trvat tři měsíce, hotovo by mělo být na konci srpna.

„Zatímco z přední strany pavilonu už je několik let moderní zasíťovaná expozice, kterou obývají chápani středoameričtí mexičtí, klece na zadní straně se rekonstrukce dočkají teprve letos. I tam mříže vystřídá moderní ocelová síť a zároveň dojde k mírnému zvětšení prostoru, hlavně do výšky. Přepažením zde vzniknou dvě expozice, větší pro lemury vari červené, menší pak pro makaky chocholaté, protože ti mají k dispozici ještě i velký přírodní výběh, do kterého jim povede nový průchozí tunel,“ popsal vrchní chovatel Petr Haberland.

Zoo musela umístit zvířata, která klece obývala, na dobu rekonstrukce jinam. Lemuři zamířili k soukromému chovateli, který jim poskytl dočasný azyl. Makakové se střídavě dělí o venkovní expozici s chápany. „S tím souvisí i drobná změna u komentovaného krmení. Komentovat se budou buď makakové, nebo chápani, podle toho, který druh aktuálně ve venkovní expozici bude,“ doplnil Haberland.

Vloni už proběhla demolice zastaralého pavilonu šelem. Na jeho místě by měla vyrůst nová moderní expozice pro kočkovité šelmy.