ÚSTECKÝ KRAJ - Policisté stále pátrají po mladistvé dívce a její 11měsíční dceři. I přes vyhlášení pátrání v médiích se hledanou dvojici nedaří vypátrat, malá Markéta je proto vyhlášena v pátrání jako dítě v ohrožení.

"Kromě Ústí nad Labem by se podle informací kriminalistů mladá žena s dcerkou mohly nacházet i na jiných místech Ústeckého kraje, zejména v Krásné Lípě, Rumburku, Děčíně nebo Varnsdorfu, údajně se různě přemísťují a využívají k tomu dopravu po železnici," uvedla policie na svém webu v pátrací relaci.

Matka na sobě měla mít původně modré riflové kalhoty, černé sportovní boty a krémovou bundu typu bomber. Její ani ne roční dcera, kterou tehdy vezla v černém sportovním kočárku, měla na sobě tehdy růžovou kombinézu a růžovou čepičku s motivem Mickey Mouse. Podle nynějších informací by se však nyní žena s dcerou měla pohybovat bez kočárku, dítě by na sobě mohlo mít růžové body a bílé punčochy, v uších má mít holčička náušnice – bílé perličky. Její matka by na sobě nyní mohla mít šedé tričko, černé legíny a bíločerné pantofle. U sebe by měla mít také černou kabelku.