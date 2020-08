Dobře skončila pátrací akce, která se rozeběhla poté, co se ani po několika hodinách nevrátil z nákupu 76letý muž z Děčínka.

"Po poledni jsme přijali oznámení o pohřešování 76letého muže, který vyrazil na nákup do Chřibské a ani po několika hodinách se nevrátil domů. Vzhledem k jeho zdravotnímu stavu existovala důvodná obava, že pokud by se do večera nenašel a nevzal si léky, byl by ve vážném ohrožení života," informoval policejní mluvčí Daniel Vítek.