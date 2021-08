Přepočteno na metry trati byla nejnákladnější součástí opravy výměna Vilémovského viaduktu nad Karoloniným údolím. Nahrazení původní 217 metrů dlouhé konstrukce z roku 1904 vyšlo Správu železnic na 264 miliony korun. „Každá takováto stavba je velmi náročná. Byla to velká výzva pro projektanty i stavební firmu. Cestou jsem hovořil se zhotovitelem a ten musel každý měsíc finančně motivovat zaměstnance, aby do těch výšin vylezli,“ popsal generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda opravu viaduktu.

Ten je na nejvyšším místě 34 metry vysoký, další dvacet metrů ale přidaly kotevní a stavební prvky jako byly věže pro přesouvání jednotlivých dílů konstrukce. Viadukt by měl podle Svobody sloužit dalších sto let. Právě na tuto dobu se totiž mosty v Česku staví.

Konstrukce měla být vyměněna už loni na podzim, kvůli koronavirové epidemii ale nemohly včas dorazit mostní ložiska od italského výrobce a bylo nutné opravu nechat na letošní rok. První vlaky projely po obnoveném viaduktu po tříměsíční výluce 11. srpna. „Tratě fungují od poloviny 19. století. Nikdo, žádný kraj, žádný hejtman, žádný radní, žádný ministr nemá právo na to ukázat a zrušit to, protože to stálo obrovské úsilí a peníze,“ řekl v Mikulášovicích ministr dopravy Karel Havlíček, který se zúčastnil slavnostní jízdy parním vlakem.

Pro Havlíčka jsou lokálky velkým předvolebním tématem poté, co se ve středních Čechách, kde kandiduje do Sněmovny, rozhodli z finančních důvodů provoz na některých tratích omezit či zrušit.

Kromě viaduktu opravila SŽ také úsek mezi Rumburkem a Velkým Šenovem, kde se mezi Šluknovem a Rumburkem zvýšila nejvyšší povolená rychlost z dosavadních 60 na 90 kilometrů za hodinu. Správce železniční infrastruktury se tak snažil využít doby, kdy po Dráze národního parku nemohly projíždět kvůli rekonstrukci viaduktu vlaky i k dalším opravám. „Zatím jsme to přesně nestopovali, ale zrychlení bude v řádu nižších jednotek minut. V celkových jízdních dobách se to ale naskládá do zajímavých časů,“ říká oblastní ředitel SŽ Martin Kašpar.

Nový železniční svršek

Součástí stavebních prací byla výměna železničního svršku, nově se zde zřídila bezstyková kolej na betonových pražcích s pružným upevněním. V úsecích s menšími poloměry oblouků byly použity ocelové pražce ve tvaru Y. Ke změně vedení trati ani narovnání oblouků ale nedošlo. Vlaky tak budou i nadále jezdit ve stejné stopě, po které jezdí už od počátku 70. let 19. století.

Stavbaři dále opravili sedm mostů, 16 propustků, 21 železničních přejezdů a na nádraží ve Šluknově upravili nástupiště tak, aby bylo bezbariérově přístupné.

Jako první ze všech staveb začala v březnu 2019 rekonstrukce dolního nádraží v Mikulášovicích, která vyšla na téměř 140 milionů korun. Díky ní získali cestující zvýšená nástupiště, nové zabezpečovací zařízení zase zkrátilo křižování vlaků. Úpravami prošlo několik přejezdů. Páteřní trať Šluknovského výběžku by tak měla díky rekonstrukcím vydržet v provozním stavu další desítky let.