Smlouvu o spolupráci zastupitelé schválili na svém lednovém zastupitelstvu. Město Slavutyč oslovilo Rumburk poté, co se ve Šluknovském výběžku objevili po začátku války na Ukrajině uprchlíci. „Rádi by s námi navázali spolupráci a vyměňovali si zkušenosti z fungování města, příklady dobré praxe,“ přiblížil rumburský starosta Lumír Kus. Partnerství by se mohlo projevit také v oblasti turistiky, sportu nebo kultury. Pro novou smlouvu zvedlo ruku třináct zastupitelů, osm se zdrželo.